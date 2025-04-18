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Derin ABD Trump’a Suriye’den çıkma mı diyor? Detaylar A Haber’de...

“Derin ABD” Trump’a “Suriye’den çıkma” mı diyor? Detaylar A Haber’de...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 23:51
ABD Dışişleri Bakanlığı, Şam'a yönelik saldırı olasılığına dikkat çekerek vatandaşlarını Suriye'den çıkmaları konusunda uyardı. Bakanlık, Suriye'nin hiçbir bölgesinin güvenli sayılmaması gerektiğini vurguladı ve saldırıların, kamuya açık etkinlikler, oteller, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlarda gerçekleşebileceğine dair uyarı yaptı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington'dan bu uyarı hakkında detaylı bilgi verirken, bu seyahat uyarısının çok yüksek dozda olduğunu belirtti. Sapmaz, ABD'nin Suriye'deki güvenlik durumu hakkında yaptığı açıklamada, terörizm, iç karışıklık, silahlı çatışmalar ve haksız tutuklamalar gibi ciddi tehditlere karşı vatandaşları uyardığını, ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin 2012 yılında kapatıldığını da hatırlattı. Ayrıca, Sapmaz, bu uyarının ardında ABD'nin derin devlet yapısıyla olan mücadelesine dair önemli ipuçları sundu. Trump'ın geçmişte aldığı güvenlik önlemleri ve özellikle Cumhuriyetçi üyelerin Şam'da sergilediği rahat tavırların, bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığını ifade etti.
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Derin ABD Trump’a Suriye’den çıkma mı diyor? Detaylar A Haber’de...
Derin ABD Trump’a Suriye’den çıkma mı diyor?
“Derin ABD” Trump’a “Suriye’den çıkma” mı diyor?
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