ABD Suriye'den çekiliyor! Pentagon duyurdu: Asker sayısını binin altına düşüreceğiz
Son dakika... Pentagon, Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısının gelecek aylarda 1000'in altına düşürüleceğini açıkladı. ABD'li sözcü, açıklamasında, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen başarılara ve güncel askeri değerlendirmelere atıf yaparak 'Savunma Bakanı bugün, Birleşik Müşterek Görev Gücü-Kararlılık Operasyonu kapsamında Suriye'deki ABD güçlerinin Suriye'de belirli noktalarda birleştirilmesi talimatını verdi.' ifadesini kullandı.
Sözcü Parnell'ın yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'den çekilecek ABD askerlerine yönelik bilgi verildi.
ABD'li sözcü, açıklamasında, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen başarılara ve güncel askeri değerlendirmelere atıf yaparak "Savunma Bakanı bugün, Birleşik Müşterek Görev Gücü-Kararlılık Operasyonu kapsamında Suriye'deki ABD güçlerinin Suriye'de belirli noktalarda birleştirilmesi talimatını verdi." ifadesini kullandı.
ABD'nin bu iki operasyonu birleştirmesinin, Suriye'deki asker sayısını azaltacağı anlamına geldiğini kaydeden Parnell, "Bu bilinçli ve koşullara dayalı süreç, önümüzdeki aylarda ABD'nin Suriye'deki ayak izini 1000'den az ABD kuvvetine indirecektir." değerlendirmesini yaptı.
DEAŞ'a karşı atılan adımlara dikkati çeken sözcü, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bünyesinde mücadelenin devam edeceğini aktardı.
Parnell, "Terörizm tehdidi Orta Doğu ile sınırlı değildir ve DEAŞ'ın saklanacak hiçbir yeri olmadığından emin olmak için tüm kıtalarda dikkatli olacağız." ifadesini kullandığı açıklamasında, önceki açıklamalarından farklı olarak SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK unsurlarına atıf yapmadı.
Parnell, söz konusu açıklamasında, "koalisyon ortaklarımız" ifadesini kullandı.
ABD 3 ASKERİ NOKTAYI BOŞALTTI
ABD askerleri, Haseke il merkezi ile Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan Hadra ve Fırat köylerinde yer alan 3 küçük askeri noktayı dün boşaltarak ana üslere çekildi.
Haseke'deki askerler ve ekipmanları aynı ilde Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor'dakiler ise Koniko gaz sahasındaki üsse çekildi.
ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI
ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki birçok üssünden çekilerek petrol ve gaz sahaları çevresine yoğunlaşmıştı.
ABD güçleri, halihazırda Fırat'ın doğusundaki Haseke, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesinde AA'nın tespit ettiği 21 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.
Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD güçlerinin varlık gösterdiği bölgeler terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunuyor.
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