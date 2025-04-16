Gazze’ye 7 Ekim’den bu yana 80 bin noktaya hava saldırısı

Katil İsrail ordusunun 18 aydır Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 80 bin noktaya hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Öte yandan İsrail tarafından yapılan bir başka açıklamada ise orduya ait bir savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki bir hedef yerine Gazze yakınındaki İsrail yerleşimi Nir Yitzhak bölgesini bombaladığı kaydedildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Bombanın "teknik bir arıza nedeniyle" Gazze Şeridi sınırındaki İsrail yerleşimi Nir Yitzhak'ta boş bir alana düştüğü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ve konunun araştırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaklaşık 80 bin noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirilirken, benzer bir durumun ikinci kez yaşandığı belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Haziran 2024'te bir İsrail tankının Gazze Şeridi'ndeki bir hedefe attığı top mermisinin İsrail yerleşimine düştüğünü hatırlattı. Ayrıca, yaklaşık bir ay önce İsrail'e ait F-15 uçağından 500 kilogramlık bir bombanın düştüğü ve İsrail'in Yated yerleşiminde evlerin arasında bulunduğu belirtildi.