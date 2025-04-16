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Teksas'taki liseye silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.04.2025 00:35
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Teksas’taki liseye silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı

ABD'nin Teksas eyaletinin Dallas kentinde bulunan bir lisede silahlı saldırı meydana geldi. Belirlenen ilk bilgilere göre 4 kişi yaralandı.

CBS News'un haberine göre, polis yetkilileri Dallas'ta bir lisede silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, okul çevresinde güvenliğin sağlandığını ifade etti.

Yetkililer, saldırganın kimliğini paylaşmazken, henüz yakalanıp yakalanmadığı da bilinmiyor.

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Teksas’taki liseye silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı Teksas’taki liseye silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı Teksas’taki liseye silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı
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