Teksas'taki liseye silahlı saldırı: 4 kişi yaralandı
ABD'nin Teksas eyaletinin Dallas kentinde bulunan bir lisede silahlı saldırı meydana geldi. Belirlenen ilk bilgilere göre 4 kişi yaralandı.
CBS News'un haberine göre, polis yetkilileri Dallas'ta bir lisede silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, okul çevresinde güvenliğin sağlandığını ifade etti.
Yetkililer, saldırganın kimliğini paylaşmazken, henüz yakalanıp yakalanmadığı da bilinmiyor.