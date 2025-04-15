ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin’e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinin büyük rakamlar içerdiğini ve uzun vadede sürdürülemez olduğunu vurguladı. Bloomberg'e verdiği röportajda Bessent, ABD'nin birçok ticaret ortağıyla hızlı müzakerelere girdiğini ve Çin ile ilişkilerde de üst düzeyden ilerlemenin gerekliliğini ifade etti.

"BU ORANLAR ŞAKA OLMAKTAN ÇOK UZAK"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Bloomberg'e verdiği özel röportajda Çin'e yönelik gümrük vergilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Çin'e uygulanan tarifelerin yüksekliğine dikkat çeken Bessent, "Kimse bunların sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor ve kalmasını istemiyor. Ama bu oranlar şaka olmaktan çok uzak." dedi.

"SÜREÇ LİDERLER DÜZEYİNDE BAŞLAMALI"

Bessent, ABD'nin müttefik ülkeleriyle ticaret müzakerelerinde hızla ilerlediğini ve genellikle ilk adımı atan tarafın en iyi anlaşmayı elde ettiğini belirterek, diğer ülkeleri de hızlı davranmaya davet etti. Çin ile yürütülecek müzakerelere ilişkin olarak da, bu sürecin liderler düzeyinde başlaması gerektiğini vurguladı. Bessent, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında iyi ilişkilerin bulunduğunu hatırlattı.

Ek tarifelerin durdurulduğu 90 günlük süre boyunca birçok ülke ile prensipte anlaşmalara varabileceklerini belirten Bessent, bu sürecin sağlam bir şekilde yürütüleceğini ve piyasalara güven verileceğini söyledi.

"CAMI KIR" YANİ KRİZ ORTAMINDA DEĞİLİZ"

ABD tahvil piyasasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bessent, yabancı yatırımcıların ilgisinin arttığını ve doların hâlâ küresel rezerv para birimi olarak güçlü konumunu koruduğunu kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile her hafta bir araya geldiklerini belirten Bessent, "Camı kır" yani kriz ortamında olmadıklarını vurguladı.

2026'da görev süresi dolacak olan Fed Başkanı Powell'ın yerine kimin geçeceğine dair çalışmaların sonbaharda başlayacağını açıklayan Bessent, piyasaları rahatlatmak için geniş bir araç kitine sahip olduklarını ve gerektiğinde tahvil geri alımlarını artırabileceklerini ifade etti.