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Bakan Fidan'dan önemli temas! İranlı mevkidaşı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.04.2025 18:34
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Bakan Fidan’dan önemli temas! İranlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD ile müzakereler ele alınırken İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerde konuşuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Görüşmede ABD ile müzakereler ele alınırken İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerde konuşuldu.

Bakan Fidan ABDli mevkidaşı ile görüştü!Bakan Fidan ABDli mevkidaşı ile görüştü! BAKAN FİDAN ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ!

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Bakan Fidan’dan önemli temas! İranlı mevkidaşı ile görüştü Bakan Fidan’dan önemli temas! İranlı mevkidaşı ile görüştü Bakan Fidan’dan önemli temas! İranlı mevkidaşı ile görüştü
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