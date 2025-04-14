Japonya’da Tavşan Adası’nda tavşanları öldüren kişi hapis cezasına çarptırıldı

Seto İç Denizindeki Okuno Adası'nda Kasım 2024-Ocak 2025 tarihlerinde toplamda 77 tavşanın öldürülmesine ilişkin açılan dava Hiroşima Bölge Mahkemesinde görüldü.



Tavşanların "insanların uyguladığı şiddet sebebiyle" öldürüldüğü iddialarının ele alındığı davada sanıklardan Hotta Riku'nun, "7 tavşanı tekmelediği ve ağızlarına makas sokarak öldürdüğü" saptandı.



Mahkeme kararı doğrultusunda Hotta "Hayvanları Koruma Yasası"nı ihlal etmekten 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Japonya Çevre Bakanlığının, olayla ilgili olarak adaya ek güvenlik kameraları yerleştirmeyi planladığı belirtildi.



Hotta, Ocak 2025'te adada sokakta yürürken bir tavşana tekme atarken görülmesi sonrası "hayvana şiddet" sebebiyle gözaltına alınmıştı.



Resmi Kyodo ajansına göre, Okuno Adası'nı yaklaşık 500 yarı vahşi tavşana ev sahipliği yaptığı biliniyor.

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