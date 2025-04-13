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İşgalci İsrail ordusu Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.04.2025 03:40
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İşgalci İsrail ordusu Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre hastaneye 2 füze isabet etmesiyle binanın yıkıldığı belirtildi.

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin merkezindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. İsrail'in hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'nin kabul ve acil servis binası, 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı.

HASTALAR SOKAKLARDA YATIYOR

Söz konusu hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vuruldu. İsrail ordusunun saldırısı nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı Filistinli hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.

Hastanenin bombalanması tehdidinin ardından zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralıların arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor. Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olarak biliniyor.

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