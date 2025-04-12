12 Nisan 2025, Cumartesi
Gazze'de çocuklar açlığın pençesinde! "Kızımı kaybetmekten korkuyorum"
Katil İsrail Gazze'de zulümlerine devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki küçük çocuklar, İsrail'in, yaklaşık 1,5 aydır sınır kapılarını kapatarak uyguladığı sıkı abluka sonucu "açlıktan" yavaş yavaş ölmeye başladı. Konuya ilişkin 4 yaşındaki kız çocuğunun annesi Tahrir Ebu Zahir, "Kızım, küçük yaşına rağmen sağlıklı yiyecek ve içeceklerden mahrum bırakıldı, bu da sağlığının bozulmasına ve yetersiz beslenmeye yol açtı. Süt ve tahıl mamaları da denedik ama hiçbir şey fayda etmedi. Kızımı kaybetmekten korkuyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 12.04.2025 19:57 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 19:57