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Gazze'de çocuklar açlığın pençesinde! "Kızımı kaybetmekten korkuyorum"

Katil İsrail Gazze'de zulümlerine devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki küçük çocuklar, İsrail'in, yaklaşık 1,5 aydır sınır kapılarını kapatarak uyguladığı sıkı abluka sonucu "açlıktan" yavaş yavaş ölmeye başladı. Konuya ilişkin 4 yaşındaki kız çocuğunun annesi Tahrir Ebu Zahir, "Kızım, küçük yaşına rağmen sağlıklı yiyecek ve içeceklerden mahrum bırakıldı, bu da sağlığının bozulmasına ve yetersiz beslenmeye yol açtı. Süt ve tahıl mamaları da denedik ama hiçbir şey fayda etmedi. Kızımı kaybetmekten korkuyorum" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 12.04.2025 19:57 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 19:57
Gazze’de çocuklar açlığın pençesinde! Kızımı kaybetmekten korkuyorum

Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş tarafından 6 Nisan'da yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma tabi tuttuğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme nedeniyle 52 çocuğun öldüğü belirtildi ve gıda tedarikinin sağlanmaması durumunda yeni ölümlerle karşılaşılacağı uyarısı yapıldı.

Gazze’de çocuklar açlığın pençesinde! Kızımı kaybetmekten korkuyorum

9 Nisan'da yapılan açıklamada ise 60 bin çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ciddi sağlık riski altında olduğu, gıda ve ilaç girişi olmazsa yetersiz beslenme sorunu yaşayan insan sayısının artabileceği kaydedildi.

Gazze’de çocuklar açlığın pençesinde! Kızımı kaybetmekten korkuyorum

SINIR KAPILARININ KAPALI OLMASI EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKİLEDİ

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki çocuklar, İsrail'in yoğun bir şekilde sürdürdüğü aç bırakma politikası sonucu ölüm kalım savaşı veriyor.

Gazze’de çocuklar açlığın pençesinde! Kızımı kaybetmekten korkuyorum

Yetersiz beslenme sorunu yaşayan 4 aylık Savvar Aşur bebeğin annesi Necva Aram, kızının 2 kilo 400 gram doğduğunu ve sürekli kustuğu için süt ve mamaları kabul etmediğini söyledi.

Aram, "Eşimin imkanı olmadığı için bu bebeğe ne süt ne de bez alabildik. Kıt kanaat geçiniyoruz ve sınır kapıları kapalı olduğu için hiç bir şeyden istifade edemiyoruz. Pek çok çocuk açlık sebebiyle öldü. Kızımın da ölmesinden korkuyorum." dedi.

Gazze’de çocuklar açlığın pençesinde! Kızımı kaybetmekten korkuyorum

İlgili kurumlara seslenen Aram, sınır kapılarının açılmasını ve kızının ölmekten kurtarılmasını istedi.

Gazze’de çocuklar açlığın pençesinde! Kızımı kaybetmekten korkuyorum

KÜÇÜK YAŞLARINA RAĞMEN YİYECEKTEN MAHRUM EDİLDİLER

Yetersiz beslenme sorunu yaşayan 4 yaşındaki Razan Ebu Zahir de kilo ve kas kaybından ötürü hastanede hareketsiz bir şekilde yatıyor.

Razan'ın annesi Tahrir Ebu Zahir, kızının savaş öncesinde normal bir çocuk olduğunu ancak sınır kapılarının kapanmasından çok etkilendiğini ve yetersiz beslenme sorunu yaşamaya başladığını dile getirdi.

Gazze’de çocuklar açlığın pençesinde! Kızımı kaybetmekten korkuyorum

Ebu Zahir, "Kızım, küçük yaşına rağmen sağlıklı yiyecek ve içeceklerden mahrum bırakıldı, bu da sağlığının bozulmasına ve yetersiz beslenmeye yol açtı. Süt ve tahıl mamaları da denedik ama hiçbir şey fayda etmedi. Kızımı kaybetmekten korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Anne Ebu Zahir, Gazze'de sağlık sistemi çöktüğü için kızının dışarda tedavi olması gerektiğini sözlerine ekledi.