Gazze'de çocuklar açlığın pençesinde! "Kızımı kaybetmekten korkuyorum"

Yetersiz beslenme sorunu yaşayan 4 aylık Savvar Aşur bebeğin annesi Necva Aram, kızının 2 kilo 400 gram doğduğunu ve sürekli kustuğu için süt ve mamaları kabul etmediğini söyledi.

Aram, "Eşimin imkanı olmadığı için bu bebeğe ne süt ne de bez alabildik. Kıt kanaat geçiniyoruz ve sınır kapıları kapalı olduğu için hiç bir şeyden istifade edemiyoruz. Pek çok çocuk açlık sebebiyle öldü. Kızımın da ölmesinden korkuyorum." dedi.