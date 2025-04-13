El Salvador Devlet Başkanı Bukele Trump’la görüşecek

El Salvador ve ABD'nin terör örgütlerini yok etmek ve refah dolu bir gelecek için birlikte çalıştıklarını kaydeden Trump, "Başkan Bukele, dünyanın ve özellikle de ABD'nin en tehlikeli düşmanlarından bazılarını ülkesinin himayesine büyük bir nezaketle kabul etti. Bu barbarlar, artık yalnızca gururlu ve egemen bir devlet olan El Salvador'un himayesinde bulunuyor ve onların geleceği 'Başkan B' ile hükümetinin takdirindedir. Bu kişiler, artık vatandaşlarımız için asla bir tehdit ya da tehlike oluşturamayacak!" ifadelerini kullandı.

Trump, 14 Nisan'da Bukele ile bir araya geleceğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Bukele'yi Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurmuştu.

17 ÇETE ÜYESİ EL SALVADOR'A GÖNDERİLDİ

Trump, geçtiğimiz haftalarda ülkesindeki 17 yabancı çete üyesinin El Salvador'daki hapishanelere yüksek güvenlikli hapishanelere gönderildiği duyurmuştu.