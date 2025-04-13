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El Salvador Devlet Başkanı Bukele Trump'la görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.04.2025 01:54 Güncelleme: 13.04.2025 02:33
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El Salvador Devlet Başkanı Bukele Trump’la görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Trump'ın sosyal medyada yer alan paylaşımında görüşmenin 14 Nisan'da yapılacağı bildirildi.

El Salvador ve ABD'nin terör örgütlerini yok etmek ve refah dolu bir gelecek için birlikte çalıştıklarını kaydeden Trump, "Başkan Bukele, dünyanın ve özellikle de ABD'nin en tehlikeli düşmanlarından bazılarını ülkesinin himayesine büyük bir nezaketle kabul etti. Bu barbarlar, artık yalnızca gururlu ve egemen bir devlet olan El Salvador'un himayesinde bulunuyor ve onların geleceği 'Başkan B' ile hükümetinin takdirindedir. Bu kişiler, artık vatandaşlarımız için asla bir tehdit ya da tehlike oluşturamayacak!" ifadelerini kullandı.

Trump, 14 Nisan'da Bukele ile bir araya geleceğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Bukele'yi Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurmuştu.

17 ÇETE ÜYESİ EL SALVADOR'A GÖNDERİLDİ

Trump, geçtiğimiz haftalarda ülkesindeki 17 yabancı çete üyesinin El Salvador'daki hapishanelere yüksek güvenlikli hapishanelere gönderildiği duyurmuştu.

Trump 17 çete üyesinin El Salvadora nakledilmesine ilişkin Bukeleye teşekkür ettiTrump 17 çete üyesinin El Salvadora nakledilmesine ilişkin Bukeleye teşekkür etti TRUMP 17 ÇETE ÜYESİNİN EL SALVADOR'A NAKLEDİLMESİNE İLİŞKİN BUKELE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

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El Salvador Devlet Başkanı Bukele Trump’la görüşecek El Salvador Devlet Başkanı Bukele Trump’la görüşecek El Salvador Devlet Başkanı Bukele Trump’la görüşecek

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