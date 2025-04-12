Yunan askerinin Türkiye'ye yönelik hakaretlerine hapis cezası kararı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 25 Mart'ta yapılan Bağımsızlık Günü'nde, Yunan askerinin resmi geçit sırasında Türkiye'ye yönelik hakaret içerikli sloganlarına ilişkin Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından soruşturma başlatılmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin makamlardan izahat istenmesinin ardından Yunan askerleri hakkında istenen ceza belli oldu. Buna göre slogan atan askerler hakkında 20 gün hapis cezası kararı verilirken, olaya karıştığı tespit edilen diğer kişiler için ise daha hafif olmak üzere farklı cezalar verilmesi kararlaştırıldı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 25 Mart'ta yapılan resmi geçit töreninde, Türkiye karşıtı slogan atan Yunanistan Deniz Kuvvetleri mensuplarının cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'ın 25 Mart ulusal bayramı geçit töreninde Türkiye karşıtı slogan atan öğrenci statüsündeki Deniz Kuvvetleri mensuplarına ilişkin başlatılan idari soruşturma tamamlandı.
20 GÜN HAPİS CEZASI
Durumdan sorumlu tutulan yetkili kişilerden bazıları için 20 gün hapis cezası kararı verilirken, olaya karıştığı tespit edilen diğer kişiler için ise daha hafif olmak üzere farklı cezalar verilmesi kararlaştırıldı.
Resmi geçit törenindeki olayın ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirtmişti. Kaynaklar, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensuplarınca atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini kaydetmişti.
Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) da atılan sloganları kabul edilemez bularak, olayın araştırılmasını istemişti.