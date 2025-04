Gazzelilere desteği nedeniyle gözaltına alınmıştı! Aktivist Mahmud Halil için sınır dışı kararı

Comans, New York'ta yaşadığı apartmanda gözaltına alınarak Louisiana'daki bir göçmenlik tesisine götürülen Columbia Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Halil hakkındaki kararını açıkladı.

Louisiana'da göçmenlik davalarına bakan Yargıç Comans'ın kararı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) Halil'e karşı açtığı sınır dışı davasında ABD hükümeti lehine oldu.

Yargıç, iddianame içeriğinin ICE yetkililerine sınır dışı sürecine devam edilmesi için "yeterli dayanağı sağladığını" belirtti.

Sınır dışı kararı, Columbia Üniversitesinde Filistin'e destek için kurulan kampın eski baş müzakerecisi olduğu belirtilen Halil'in 8 Mart'ta gözaltına alınarak Louisiana'daki ICE merkezine götürülmesinin üzerinden yaklaşık 1 ay geçtikten sonra geldi. Halil'in avukatlarının 23 Nisan'a kadar karara itiraz hakkı bulunuyor.

Öte yandan, Filistinli aktivistin gözaltına alındığı ilk günden bu yana ABD'de birçok sivil toplum örgütü ve eğitim kuruluşuyla birlikte bazı siyasetçiler de hem Halil hem de benzer gerekçelerle gözaltına alınan diğer öğrenciler için destek açıklamalarında bulunurken, hükümetin bu yöndeki politikalarını eleştirmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda, ABD'de anayasanın birinci maddesiyle koruma altına alınan düşünce özgürlüğüne vurgu yapmak için hafta sonu başkent Washington'da gösteriler düzenlenmişti.

HALİL'İN TUTUKLANMASI

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine New York Bölge Mahkemesi yargıcı, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuş, ardından Halil'in gözaltına alındıktan sonra New Jersey'e götürülmesi nedeniyle davayı New Jersey Bölge Mahkemesine havale etmişti.

Benzer gerekçelerle gözaltına alınan, Tuft Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesi talebiyle açılan dava 14 Nisan'a ertelenmişti.