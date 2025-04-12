Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum’dan Trump’a su paylaşım anlaşması tepkisi!

Sheinbaum, Trump'ın "Truth Social" hesabından Meksika'yı hedef alan açıklamalarına, X'ten yanıt verdi.

Trump'ın, Meksika'nın 1944 tarihli su paylaşım anlaşmasını ihlal ettiği suçlamalarına yönelik Sheinbaum, "Kuraklığa rağmen yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Sheinbaum, şunları kaydetti:

"Dün ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı'na, 1944 anlaşması kapsamında Teksas'a su sevkiyatını ele alan ve kısa vadeli eylemleri de içeren kapsamlı bir teklif iletildi. Üç yıldır süren kuraklığa rağmen Meksika, mevcut su miktarı doğrultusunda anlaşmaya uymaya devam ediyor. Uluslararası Sınır ve Su Komisyonu, her iki ülkenin yararına olacak çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor."

Sheinbaum, krizin diyalog yoluyla çözüleceğine inandığını belirterek, "Tarım ve Kırsal Kalkınma, Dışişleri ile Çevre ve Doğal Kaynaklar bakanlarına, ABD Tarım ve Dışişleri bakanlıklarıyla derhal temasa geçmeleri talimatını verdim. Diğer konularda olduğu gibi bu meselede de bir uzlaşmaya varacağımızdan eminim." açıklamasında bulundu.

Ulusal basında çıkan habere göre ise Trump'ın, Meksika'nın anlaşmayı ihlal etmesinin Teksas'taki tek şeker fabrikasının kapanmasına yol açtığı yönündeki suçlamalarına da reddeden Sheinbaum, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sheinbaum, su krizinin yeni bir diplomatik çatışmaya dönüşmeyeceğini, yaklaşan yağış sezonuyla birlikte su seviyelerinin artacağını ve ABD ile işbirliğinin güçleneceğini umut ettiğini bildirdi.

- 1944 TARİHLİ SU PAYLAŞIM ANLAŞMASI

1944 tarihli su paylaşım anlaşması, Meksika'nın Rio Grande Nehri'nden her 5 yılda bir ABD'ye 1.75 milyon metreküp su teslim etmesini öngörüyor. Ancak mevcut döngüde, Meksika bu miktarın yalnızca yüzde 30'unu sağlayabildi.

Yerel basına göre söz konusu durum, özellikle Teksaslı çiftçiler arasında endişeye yol açarken, Trump'ın ticari yaptırım tehditlerini de beraberinde getirdi.