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ABD uçakları Yemen'i bombalıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 22:35 Güncelleme: 11.04.2025 22:41
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ABD uçakları Yemen’i bombalıyor

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı 'büyük bir saldırı' başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı. Yaşanan son dakika bilgisine göre ABD savaş uçakları, Yemen'in Hudeyde bölgesini vuruyor.

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Son dakika... ABD uçakları Yemen'i bombalıyor.

(Foto: AA)(Foto: AA)

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI
Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...

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ABD uçakları Yemen’i bombalıyor ABD uçakları Yemen’i bombalıyor ABD uçakları Yemen’i bombalıyor
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