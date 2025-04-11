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Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağışlar sonucu 100'den fazla kişi öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.04.2025 22:36 Güncelleme: 11.04.2025 22:36
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Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağışlar sonucu 100’den fazla kişi öldü

Güney Asya ülkeleri Hindistan ve Nepal'de iki gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Hint basınındaki hava durumu tahminlerine göre, bölgede ilerleyen günlerde daha fazla yağış bekleniyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Güney Asya ülkeleri Hindistan ve Nepal'de son iki günde mevsim normallerinin dışında şiddetli yağmur etkili oluyor.

Yağışlar nedeniyle Hindistan'ın Bihar eyaletinde 82 kişi hayatını kaybederken, ülkenin en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'te ise yıldırım ve fırtına sebebiyle 18 kişi yaşamını yitirdi.

Nepal'de de yıldırım düşmesi ve şiddetli yağışlar sonrası 8 kişi öldü.

Hint basınındaki hava durumu tahminlerine göre, bölgede ilerleyen günlerde daha fazla yağış bekleniyor.

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Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağışlar sonucu 100’den fazla kişi öldü Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağışlar sonucu 100’den fazla kişi öldü Hindistan ve Nepal’de şiddetli yağışlar sonucu 100’den fazla kişi öldü
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