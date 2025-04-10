İsrail’den bir savaş suçu daha: Gazze Şeridi’ni ölüm tarlasına çevirdi

Gazze Şeridi (AA)

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze ölüm tarlasına dönüştü, siviller sonsuz bir ölüm döngüsünün içinde" açıklamasını yaptı. BM ayrıca, bölgede güvenli bir alan kalmadığını ve insani yardımların uzun süredir ulaştırılamadığını bildirdi.

REFAH YENİ HEDEF

İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırı hazırlığında olduğu ileri sürüldü. İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre, işgal güçleri Gazze'yi ikiye bölerek Refah'ı tamamen ele geçirmeyi ve bu yolla Gazze'yi Mısır'dan kalıcı olarak ayırmayı hedefliyor. Şu anda Refah'ta en az 200 bin yerinden edilmiş Filistinli bulunuyor.

CAN KAYBI 50 BİNİ AŞTI

İsrail işgal güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 846'ya, yaralananların sayısı ise 115 bin 729'a ulaştı. 18 Mart'ta ateşkesi bozarak yeniden başlatılan saldırılarda ise 1.482 kişi hayatını kaybetti.

60 BİN ÇOCUK AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

Gazze'de yaklaşık 60 bin çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığı bildirildi. İsrail, 2 Mart'tan bu yana bölgeye insani yardım girişini engelliyor. Abluka sürerken işgal güçleri, yardım dağıtımı yapan bir mutfağı ve Sınır Tanımayan Doktorlar'ın El-Mevasi'deki kliniği yakınlarını da hedef aldı.