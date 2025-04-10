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İsrail'den bir savaş suçu daha: Gazze Şeridi'ni ölüm tarlasına çevirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.04.2025 09:02 Güncelleme: 10.04.2025 09:08
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İsrail’den bir savaş suçu daha: Gazze Şeridi’ni ölüm tarlasına çevirdi

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi’nin Şucaiyye Mahallesi’nde sivillerin sığındığı 10 evi hedef aldı. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 29 Filistinli hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi yaralandı, 80 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Evlerde yaklaşık 150 sivilin bulunduğu bildirildi. Görgü tanıkları, saldırıların şiddetiyle cesetlerin parçalandığını, hayatta kalanların ise kopan uzuvlardan yakınlarını teşhis etmeye çalıştığını aktardı. Gazze, adeta bir ölüm tarlasına dönüşmüş durumda. Uluslararası toplum ise yaşananlara sessiz kalmayı sürdürüyor.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze ölüm tarlasına dönüştü, siviller sonsuz bir ölüm döngüsünün içinde" açıklamasını yaptı. BM ayrıca, bölgede güvenli bir alan kalmadığını ve insani yardımların uzun süredir ulaştırılamadığını bildirdi.

GAZZE'NİN AHI DÜNYAYA KALIR MI?

REFAH YENİ HEDEF

İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırı hazırlığında olduğu ileri sürüldü. İsrail merkezli Haaretz gazetesine göre, işgal güçleri Gazze'yi ikiye bölerek Refah'ı tamamen ele geçirmeyi ve bu yolla Gazze'yi Mısır'dan kalıcı olarak ayırmayı hedefliyor. Şu anda Refah'ta en az 200 bin yerinden edilmiş Filistinli bulunuyor.

CAN KAYBI 50 BİNİ AŞTI

İsrail işgal güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 846'ya, yaralananların sayısı ise 115 bin 729'a ulaştı. 18 Mart'ta ateşkesi bozarak yeniden başlatılan saldırılarda ise 1.482 kişi hayatını kaybetti.

60 BİN ÇOCUK AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

Gazze'de yaklaşık 60 bin çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığı bildirildi. İsrail, 2 Mart'tan bu yana bölgeye insani yardım girişini engelliyor. Abluka sürerken işgal güçleri, yardım dağıtımı yapan bir mutfağı ve Sınır Tanımayan Doktorlar'ın El-Mevasi'deki kliniği yakınlarını da hedef aldı.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

NEW YORK'TA FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE SALDIRI

ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek için düzenlenen bir yürüyüş sırasında göstericilere çamaşır suyu ve çöp atıldı. Olay, Manhattan'da bir apartmanın balkonundan gerçekleşti ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

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İsrail’den bir savaş suçu daha: Gazze Şeridi’ni ölüm tarlasına çevirdi İsrail’den bir savaş suçu daha: Gazze Şeridi’ni ölüm tarlasına çevirdi İsrail’den bir savaş suçu daha: Gazze Şeridi’ni ölüm tarlasına çevirdi
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