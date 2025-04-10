Macron ve Bin Selman görüştü!

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman arasında telefon görüşmesi yapıldığını bildirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ortak işbirliği konularının yanı sıra "ortak çıkarlara hizmet edecek" şekilde işbirliğinin geliştirilmesinin değerlendirildiği aktarıldı.

Macron ve Bin Selman'ın, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

MACRON'DAN FİLİSTİN'İ TANIMA AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda, Filistin devletini tanıma konusunda açıklamada bulundu.

"(Filistin'i) Tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." diyen Macron, tarih olarak haziran ayında Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları uluslararası konferansı işaret etti.