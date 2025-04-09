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Nükleer gerilim tırmanıyor: Washington’dan Tahran’a “maksimum baskı”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.04.2025 21:03
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Nükleer gerilim tırmanıyor: Washington’dan Tahran’a maksimum baskı

ABD Başkanı Donald Trump İran ile 12 Nisan'da yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmesinden sonra Beyaz Saray'dan da İran'ın vereceği tutuma ilişkin peş peşe yarılar gelmişti. ABD, Umman'da yapılacak görüşme öncesinde İran'a nükleer alanında yeni yaptırım kararları alındığını açıkladı. Buna göre alınan karar sonrasında ABD, İran’ın nükleer programını destekleyen İran merkezli 5 kuruluş ile 1 kişiyi yaptırım listesine aldı.

İran ABD hattında yaşanan gerilirim 12 Nisan'da yapılacak olan zirvede yeniden ele alınacak. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni yaptırım kararları alındığını açıkladı. Bakanlık, uygulama sonrasında İran merkezli 5 kuruluş ile 1 kişinin İran'ın nükleer programını desteklediği gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurdu.

MAKSİMUM BASKI POLİTİKASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı'nın İran'ın nükleer programını yöneten ve denetleyen kilit kuruluşların faaliyetlerini destekleyen İran merkezli 5 kuruluş ile 1 kişiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, "Bu adım, Başkan Trump'ın İran'a yönelik 'maksimum baskı politikası'nı desteklemek amacıyla atıldı. Hedefte, TESA (İran Santrifüj Teknolojisi Şirketi) ve AEOI (İran Atom Enerjisi Kurumu) için kritik teknolojiler tedarik eden veya üreten şahıs ve kuruluşlar bulunuyor. ABD, İran'ın nükleer programını, özellikle de uranyum zenginleştirme faaliyetlerini desteklemeye çalışanları sorumlu tutmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

"KARARNAME KİTLE İMHA SİLAHLARINI SEMPATİZANLARINI HEDEFLİYOR"

Hazine Bakanlığı'nın söz konusu yaptırımları Kitle İmha Silahlarının Yayılmasıyla Mücadele Kararnamesi (Executive Order 13382) kapsamında gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, "Bu kararname, kitle imha silahlarının yayılmasına yardım edenleri ve destekçilerini hedef almaktadır" denildi.

İRAN VE ABD UMMAN'DAKİ KRİTİK ZİRVEDE GÖRÜŞECEK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve görüşmeler cumartesi devam edecek" açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda, 12 Nisan Cumartesi günü ABD ile görüşmelerin gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Arakçi, "İran ve ABD, cumartesi günü Umman'da dolaylı üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşme hem bir fırsat hem de bir sınav niteliğinde. Top artık ABD'nin sahasında" ifadelerini kullanmıştı.

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Nükleer gerilim tırmanıyor: Washington’dan Tahran’a maksimum baskı Nükleer gerilim tırmanıyor: Washington’dan Tahran’a maksimum baskı Nükleer gerilim tırmanıyor: Washington’dan Tahran’a maksimum baskı

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