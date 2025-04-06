İran'dan Trump'a "ölüm" tehdidi! "Bir mermi yiyecek" dediler jet uyarı geldi

İran'da aşırı muhafazakar bir gazetenin Donald Trump'a yönelik suikast tehdidi tepki çekti. Basın Denetleme Kurulu ise söz konusu gazeteye uyarı verdi.

GAZETEDEN TRUMP'A TEHDİT: MERMİ YİYECEK

Aşırı muhafazakar Hüseyin Şeriatmedari'nin yönetimindeki devlete bağlı yayın yapan Keyhan gazetesi, dün ABD Başkanı Trump'ın birçok ülkeyi tehdit ettiğini ele aldığı bir yazıda, Trump'ın "Süleymani'nin intikamı için bu günlerde boş kafasına bir mermi yiyeceğini" yazdı.