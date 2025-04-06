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İran'dan Trump'a "ölüm" tehdidi! "Bir mermi yiyecek" dediler jet uyarı geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.04.2025 23:15 Güncelleme: 06.04.2025 23:31
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İran’dan Trump’a ölüm tehdidi! Bir mermi yiyecek dediler jet uyarı geldi

İran'da Kasım Süleymani'nin intikamı için ABD Başkanı Trump'a suikast tehdidinde bulunarak 'Süleymani'nin intikamı için bu günlerde boş kafasına bir mermi yiyeceğini' yazan aşırı muhafazakar gazete tepkilerin odağına yerleşti. Söz konusu gazeteye Basın Denetleme Kurulu tarafından uyarı gelirken yapılan açıklamada ülke yönetiminin Süleymani suikastına ilişkin tutumunun, faillerin uluslararası mahkemede yargılanmasını sağlamak olduğu belirtildi.

İran'da aşırı muhafazakar bir gazetenin Donald Trump'a yönelik suikast tehdidi tepki çekti. Basın Denetleme Kurulu ise söz konusu gazeteye uyarı verdi.

GAZETEDEN TRUMP'A TEHDİT: MERMİ YİYECEK

Aşırı muhafazakar Hüseyin Şeriatmedari'nin yönetimindeki devlete bağlı yayın yapan Keyhan gazetesi, dün ABD Başkanı Trump'ın birçok ülkeyi tehdit ettiğini ele aldığı bir yazıda, Trump'ın "Süleymani'nin intikamı için bu günlerde boş kafasına bir mermi yiyeceğini" yazdı.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

"İRAN İLE MÜZAKEREYE İZİN VERİLMEMELİ"

İsrail yanlısı çizgisiyle bilinen Amerikan Fox News televizyonu da Keyhan gazetesinin yazısını haberleştirerek, "Trump'ın kendisini tehdit eden İran ile müzakerelere izin vermemesi gerektiğini" belirtti.

AŞIRI GAZETEYE JET UYARI

Söz konusu yazı ülkede farklı kesimlerin tepkisini çekerken Kültür ve İslami İrşad Bakanlığına bağlı İran Basın Denetleme Kurulu, gazeteye söz konusu yazıdan dolayı uyarı verdi.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

İran'ın güvenliği, onuru ve çıkarlarına aykırı içeriklerin yayınlanmasının yasak olduğunu belirten Basın Denetleme Kurulu, ülke yönetiminin Süleymani suikastına ilişkin tutumunun dönemin ABD Başkanı (Trump) dahil faillerin uluslararası mahkemede yargılanmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

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İran’dan Trump’a ölüm tehdidi! Bir mermi yiyecek dediler jet uyarı geldi İran’dan Trump’a ölüm tehdidi! Bir mermi yiyecek dediler jet uyarı geldi İran’dan Trump’a ölüm tehdidi! Bir mermi yiyecek dediler jet uyarı geldi
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