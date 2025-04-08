Washington’dan İran’a son uyarı! Ya müzakere ya bedel

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilk doğrudan temasın 12 Nisan'da gerçekleşeceğini duyurmasının ardından, Beyaz Saray'dan konuya ilişkin net bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Trump'ın İran'a açık bir tercih sunulduğunu belirterek müzakerelerin önemine vurgu yaptı. Leavitt, İran'ın ya diyaloğu seçeceğini ya da sonuçlarına katlanacağını belirtti.

DOĞRUDAN MÜZAKERELER 12 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı üzere 12 Nisan'da Tahran ile doğrudan müzakerelerin yapılacağını ve görüşme öncesinde bu konunun detaylarına girmek istemediğini belirtti.

"DİPLOMASİ DIŞI TUTUM CİDDİ SONUÇ DOĞURUR"

ABD'li sözcü, "Başkan Trump, açık bir şekilde İran'a bir seçim yapmaları gerektiğini söyledi; ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz. Eğer diplomasi yoluyla anlaşmaya varmayı tercih etmezlerse, ki biz bu yönde ilerlediklerini görüyoruz, bunun ciddi sonuçları olacaktır." diye konuştu.

Trump'ın İran'a bazı yaptırımlar getirdiğini, ancak bununla beraber müzakere yaparak bir anlaşma sağlama yönünde de alan açtığını söyleyen Leavitt, doğrudan müzakerelerin seyrine göre hareket edeceklerini dile getirdi.

TRUMP: İRAN İLE DOĞRUDAN GÖRÜŞÜYORUZ

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran ile doğrudan görüşmeleri yürütmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray'daki görüşmesinde İran ile doğrudan görüşmeler yaptıklarını kaydederek, "İran ile doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. (12 Nisan) Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." demişti.