ABD’den göçmenlere yeni engel! Antisemitik içerik avını başlattı

ABD Başkanı Donald Trump döneminde şekillenen sıkı göçmenlik politikaları, yeni bir uygulamayla daha da sertleşiyor. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları incelemeye alacağını ve antisemitik içeriklerin göçmenlik başvurularında olumsuz bir faktör olarak değerlendirileceğini duyurdu. USCIS'in yazılı açıklamasında, söz konusu uygulamanın yasal daimi ikamet (green card) başvurusu yapanlar, yabancı öğrenciler ve antisemitik faaliyetlerle bağlantılı kurumlarla ilişkisi olan bireyleri doğrudan etkileyeceği belirtildi.

RET GEREKÇESİ...

Yeni yönergeye göre, sosyal medyada ABD tarafından "antisemitik terör örgütü" olarak tanımlanan Hamas, Hizbullah, Filistin İslami Cihad Hareketi veya Ensarullah (Husiler) gibi gruplara destek verdiği görülen yabancıların başvuruları reddedilebilecek. Bu örgütleri savunan, öven veya ideolojilerini yaymaya çalışan bireyler, güvenlik tehdidi olarak değerlendirilecek.

USCIS, bu paylaşımların göçmenlik başvurularında yapılan "takdir yetkisi" analizlerinde olumsuz unsur olarak ele alınacağını bildirdi.

ABD'DEN NET MESAJ: "YERİMİZ YOK"

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı Kamu İşlerinden Sorumlu Yardımcı Sekreteri Tricia McLaughlin yaptığı açıklamada, "Dünyanın geri kalanındaki terör sempatizanları için ABD'de yer yok. Bu kişileri ülkeye kabul etmek ya da ülkede kalmalarına izin vermek gibi bir yükümlülüğümüz yok" dedi.

TRUMP'IN ANTİSEMİTİZM KARARNAMESİ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu politika, Donald Trump'ın başkanlığı sırasında imzaladığı "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesinin devamı niteliğinde. Kararnamede, güvenlik gerekçesiyle yabancıların ABD'ye girişinin engellenebileceği belirtilmişti.

Söz konusu kararname ayrıca, Filistin yanlısı eylemlere katılan yabancı öğrencilerin sınır dışı edilmesine de hukuki zemin hazırlamıştı.