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Tarlada çalışıyorlardı! Yıldırım düştü: 8 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 09.04.2025 15:52
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Tarlada çalışıyorlardı! Yıldırım düştü: 8 ölü

Korkunç olay Hindistan'da yaşandı. Etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle iki ilçeye yıldırım düştü. Tarlada çalışan 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bu sabah etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle iki ilçeye yıldırım düştü.

Hindistan'da yıldırım düştü: 8 ölü (DHA)Hindistan'da yıldırım düştü: 8 ölü (DHA)

Tarlada çalışan 8 kişi hayatını kaybederken yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.

Tarlada çalışıyorlardı! Yıldırım düştü: 8 ölü
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Tarlada çalışıyorlardı! Yıldırım düştü: 8 ölü Tarlada çalışıyorlardı! Yıldırım düştü: 8 ölü Tarlada çalışıyorlardı! Yıldırım düştü: 8 ölü
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