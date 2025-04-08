İsrail ordusundan Katil Bibi’yi kızdıracak Gazze isyanı! Mektup sundular: Kişisel çıkarlara hizmet...

Gazze'de katliamlarını sürdüren Netanyahu hükümeti kanlı saldırılarına her geçen bir yenisini daha ekleyerek soykırımına devam ederken İsrail ordusunda Netanyahu'ya isyan bayrağı açıldı.

İsrail Hava Kuvvetlerinde görevli bir grup pilot ve yedek askerin Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini eleştirerek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılmasını istediği aktarıldı.

Yerel basında çıkan haberde, bir grup pilot ve yedek askerin kaleme aldığı mektubun İsrail Hava Kuvvetlerinde "krize" neden olduğu belirtildi.