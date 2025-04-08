İsrail ordusundan Katil Bibi'yi kızdıracak Gazze isyanı! Mektup sundular: Kişisel çıkarlara hizmet...
Eli kanlı katil Netanyahu Gazze'deki soykırımı sürdürmeye devam ederken işgal ordusundan baş kaldırış geldi. Gazze'de yaşananlara tepki gösteren İsrail Hava Kuvvetlerinde görevli bir grup pilot ve yedek askerin Netanyahu hükümetini eleştirdi. Askerlerin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılmasını istediği ve Netanyahu hükümetinin 'güvenlik yerine daha çok siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiği' vurgulandı. Askerlerin bu mektubu sonrası İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın üst düzey komutanlarla toplantı yaptığı ve imzası olan askerlerin orduda görev yapmaya devam edemeyeceği tehdidinde bulundu.
Gazze'de katliamlarını sürdüren Netanyahu hükümeti kanlı saldırılarına her geçen bir yenisini daha ekleyerek soykırımına devam ederken İsrail ordusunda Netanyahu'ya isyan bayrağı açıldı.
İsrail Hava Kuvvetlerinde görevli bir grup pilot ve yedek askerin Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini eleştirerek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılmasını istediği aktarıldı.
Yerel basında çıkan haberde, bir grup pilot ve yedek askerin kaleme aldığı mektubun İsrail Hava Kuvvetlerinde "krize" neden olduğu belirtildi.
"SİYASİ VE KİŞİSEL ÇIKAR"
Basına sızan söz konusu mektupta, Netanyahu hükümeti eleştirilerek İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıların "güvenlik yerine daha çok siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiği" ifade edildi.
Mektupta, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi çağrısı yapıldı.
NETANYAHU'YA İSYAN ASKERLERE TEHDİT!
Gazze'ye yönelik saldırıların Netanyahu hükümetinin belirlediği hedeflere hizmet etmediği aktarılan mektupta, saldırıların İsrailli esir ve askerlerin yanı sıra Gazze'deki sivillerin ölümüne yol açtığına dikkati çekildi.
Bu mektubun ardından İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın üst düzey komutanlarla toplantı yaptığı ve imzası olan askerlerin orduda görev yapmaya devam edemeyeceği tehdidinde bulunduğu kaydedildi. İsrail ordusundan söz konusu habere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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