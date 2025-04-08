Kanlaon Yanardağı'nda patlama!
Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama yaşandı. Kanlaon Yanardağı, Haziran ve Aralık 2024'te de faaliyete geçmişti. Patlamaların ardından Kanlaon Yanardağı'na yönelik alarm seviyesi, 2'den 3'e yükseltilmişti.
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 05.51'de faaliyete geçtiğini açıkladı.
Açıklamada, ilk raporlara göre patlama sırasında yanardağdan 4 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü ifade edildi.
Bölge istasyonundaki kameralardan, püsküren lavların yamaçlardan aşağı indiği görüldü.
Kanlaon Yanardağı, Haziran ve Aralık 2024'te de faaliyete geçmişti. Patlamaların ardından Kanlaon Yanardağı'na yönelik alarm seviyesi, 2'den 3'e yükseltilmişti.