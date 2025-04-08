Tahran’da poliklinikte yangın: 3 ölü 18 yaralı

Tahran'da 5 katlı bir poliklinikte çıkan yangın faciaya yol açtı. Zemin kattaki eczanede başlayan yangın kısa sürede tüm binayı etkisi altına aldı. Olay yerine sevk edilen ekipler yoğun bir müdahalede bulundu ancak can kaybı yaşanmasının önüne geçilemedi.

İran'ın başkenti Tahran'ın Moşeriye bölgesinde yer alan 5 katlı bir poliklinikte akşam saatlerinde yangın çıktı. Tahran Acil Servisler Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, yangın saat 19.45 sıralarında polikliniğin zemin katında bulunan eczanede başladı. Alevlerin hızla yayıldığı yangında binada bulunanlar büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre biri çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 18 kişiden 5'inin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Yetkililer, benzer kazaların yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini bildirdi.