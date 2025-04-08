Güney Kore’de seçim tarihi belli oldu!

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinin yankıları sürerken, ülkede yapılacak erken seçimin tarihi belli oldu. Bugün yapılan kabine toplantısında 3 Haziran resmen seçim günü olarak belirlendi.

Hükümet ayrıca 3 Haziran'ı geçici resmi tatil ilan etti. Ulusal Seçim Komisyonu'na yapılacak adaylık başvuruları için son tarihin 11 Mayıs olduğu açıklanırken, kampanya döneminin ise 12 Mayıs'ta başlayacağı ve 2 Haziran'da sona ereceği bildirildi.

YOON'UN GÖREVDEN ALINMASIYLA ERKEN SEÇİM YOLU GÖRÜNMÜŞTÜ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Bu nedenle Ulusal Meclis Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 52 gün süreyle tutuklu kalan Yoon, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Son olarak Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla Yoon resmen görevden alınmıştı. Güney Kore yasaları uyarınca, azil kararının onanmasının ardından 60 gün içinde erken seçime gidilmesi gerektiği belirtilmişti.