ABD’li Koramiralin NATO’daki görevinden alındığı iddiası

ABD'nin NATO Askeri Komitesi'ndeki askeri temsilcisi Koramiral Shoshana Chatfield'ın görevden alındığı iddiası gündeme geldi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bazı kaynaklar yerine geçici olarak Tuğgeneral Sean Flynn'ın atanacağını ileri sürdü.

Washington Post'un haberine göre, isimleri açıklanmayan ve konuya yakın üç yetkili, Koramiral Shoshana Chatfield'ın Brüksel'deki NATO karargahında yürüttüğü görevinden alındığını öne sürdü. Aynı haberde, konuyla ilgili bilgi sahibi başka bir kaynağın, Chatfield'ın yerine Kara Kuvvetleri Ulusal Muhafızları'ndan Tuğgeneral Sean Flynn'ın geçici olarak atanacağını söylediği aktarıldı.

Bu iddia doğruysa, Chatfield, Başkan Donald Trump'ın göreve geldiği dönemden bu yana görevden alınan dokuzuncu üst düzey askeri yetkili olacak. Görevden alınan bu isimlerin dördünün kadın olduğu bilgisi de dikkat çekiyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada Pentagon genel merkezinde "israf, işten çıkarmalar ve personel sayısı" gibi konuların masada olduğunu belirtmişti. Trump ise ordu üst yönetiminde beş pozisyonda değişiklik yapılması için Hegseth'e talimat verdiğini açıklamıştı.

Bu kapsamda daha önce Genelkurmay Başkanı Charles Brown görevden alınmış, yerine Hava Kuvvetlerinden emekli Korgeneral Dan Caine aday gösterilmişti. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife'ın da görevden alındığı duyurulmuştu.

Henüz Chatfield'ın görevden alındığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu iddialar ABD ordusundaki üst düzey görev değişikliklerinin devam ettiğine işaret ediyor.