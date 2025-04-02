ABD-Ukrayna arasındaki nadir toprak elementi anlaşmasında NATO devre dışı kaldı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleriyle ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zelenskiy anlaşma metninde Ukrayna'nın NATO ile entegrasyonu konusunun yer almadığını söyledi.
Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u Kiev'deki çalışma ofisinde kabul etti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler hakkında konuştu.
Baerbock'un savaş döneminde Ukrayna'yı 9 kez ziyaret ettiğini belirten Zelenskiy, ülkesine verdiği tüm desteklerden dolayı Almanya'ya teşekkür etti.
Rusya'nın, enerji altyapılarına yönelik ateşkesi ihlal ettiği değerlendirmesinde bulunan Zelenskiy, saldırılar hakkında ABD tarafına ilgili raporları ileteceklerini söyledi.
"RUSLAR VERİLEN SÖZLERİ İHLAL ETTİ"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirmek istemediğini savunan Zelenskiy, "Yaptırımların etkisini artırma noktasına geldiğimize inanıyorum çünkü Rusların ABD'ye verdikleri sözleri ihlal ettiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.
ABD'nin Rusya'ya yaptırımları artırma imkanının olduğuna inandığını dile getiren Zelenskiy, "Başkan (Donald) Trump'ın Rusya'ya yaptırımları güçlendirmek için tüm ilgili araçlara sahip olmasını çok umuyoruz." dedi.
Zelenskiy ayrıca, nadir toprak elementleri ile ilgili ABD ile imzalanması beklenen anlaşma metninde iki taraf olarak çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.
Söz konusu anlaşma taslağında Ukrayna'nın NATO ile entegrasyonu konusunun yer almadığını ifade eden Zelenskiy, "Bu anlaşmaya ve NATO meselesine gelince, anlaşmada NATO meselesi yok ve yoktu." diye konuştu.
Zelenskiy, güvenlik garantisi kapsamında ülkesinde yabancı askerlerin olası konuşlandırmasıyla ilgili müttefik ülkelerle görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.
Ukrayna'ya "askerlerini göndermeye hazır" olan ülkelerin ordu temsilcilerinin 4 Nisan'da bir araya geleceğini kaydeden Zelenskiy, bu görüşmede ilgili konuların masaya yatırılacağını belirtti.
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