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Iraklı gazeteciden çarpıcı iddia! İran'a askeri operasyon: ABD, İngiltere ve İsrail anlaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.04.2025 13:35 Güncelleme: 06.04.2025 13:52
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Iraklı gazeteciden çarpıcı iddia! İran’a askeri operasyon: ABD, İngiltere ve İsrail anlaştı

Iraklı gazeteci Bassim Alkhazraji, ABD ile doğrudan müzakere etmeyi reddeden İran için çarpıcı bir iddia ortaya attı.İddiaya göre ABD, İsrail ve İngiltere İran'a saldırı planında anlaştı. Peki saldırı ne zaman olacak ve saldırını amacı ne? İşte Iraklı gazeteci Alkhazraji'nin aktardığı bilgiler...

Ortadoğu yeniden diken üstünde. Iraklı gazeteci Bassim Alkhazraji, İsrail'in belirlediği "sıfır saati"yle birlikte İran'a karşı büyük çaplı bir askeri operasyonun başlamak üzere olduğunu öne sürdü.

Bu gelişmeler, halihazırda tırmanmakta olan Tahran-Washington hattındaki gerginliğe yeni bir boyut kazandırabilir.

90 GÜNLÜK HEDEF: REJİMİ DEVİRMEK

İddialara göre İsrail'in öncülüğünde yürütülecek operasyona, İngiltere kara gücüyle, ABD ise hava ve deniz desteğiyle katılacak. Asıl hedefin Tahran rejimini yıkmak olduğu ve bu hedef için azami 90 günlük bir zaman çizelgesi belirlendiği öne sürülüyor. Saldırının önümüzdeki 7 gün içinde başlaması bekleniyor.

İran Dini Lideri Ali Hamaney (AFP)İran Dini Lideri Ali Hamaney (AFP)

BİR İŞARET Mİ? ABD KOMUTANI İSRAİL'DE

Diğer taraftan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Kurilla şu anda İsrail'de bulunuyor. Kurilla'nın, saldırıyı koordine edecek bir harekât merkezi kurduğu Alkhazraji'nin aktardığı bilgiler arasında.

ABD CENTCOM şefi General Michael Kurilla ve IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, 3 Nisan 2025'te bir değerlendirme yapıyor. (The Times Of Israel)ABD CENTCOM şefi General Michael Kurilla ve IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, 3 Nisan 2025'te bir değerlendirme yapıyor. (The Times Of Israel)

İRAN VE ABD: UZUN SÜREDİR SÜREGELEN GERİLİM

Bu gelişmeler, son aylarda hızla tırmanan İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşma gerilimi, Kızıldeniz'deki İran destekli Husilerin saldırıları ve Tahran yönetiminin reddettiği doğrudan müzakereler ile doğrudan bağlantılı görülüyor. Donald Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesiyle başlayan kriz, son haftalarda İran para biriminin tarihi dip seviyelere düşmesi, bölgedeki artan İsrail-İran çatışmaları ve ABD'nin uyguladığı ağır yaptırımlar ile yeni bir eşiğe taşınmış durumda.

RESMî AÇIKLAMA YOK

İddialar şu an için herhangi bir ülkenin resmî makamlarınca doğrulanmış değil. Ancak bölgedeki askeri hareketlilik ve diplomatik sessizlik, bazı çevrelerce "fırtına öncesi sessizlik" olarak yorumlanıyor.

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