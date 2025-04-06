Iraklı gazeteciden çarpıcı iddia! İran’a askeri operasyon: ABD, İngiltere ve İsrail anlaştı

ABD CENTCOM şefi General Michael Kurilla ve IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, 3 Nisan 2025'te bir değerlendirme yapıyor. (The Times Of Israel)

İRAN VE ABD: UZUN SÜREDİR SÜREGELEN GERİLİM

Bu gelişmeler, son aylarda hızla tırmanan İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşma gerilimi, Kızıldeniz'deki İran destekli Husilerin saldırıları ve Tahran yönetiminin reddettiği doğrudan müzakereler ile doğrudan bağlantılı görülüyor. Donald Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesiyle başlayan kriz, son haftalarda İran para biriminin tarihi dip seviyelere düşmesi, bölgedeki artan İsrail-İran çatışmaları ve ABD'nin uyguladığı ağır yaptırımlar ile yeni bir eşiğe taşınmış durumda.

RESMî AÇIKLAMA YOK

İddialar şu an için herhangi bir ülkenin resmî makamlarınca doğrulanmış değil. Ancak bölgedeki askeri hareketlilik ve diplomatik sessizlik, bazı çevrelerce "fırtına öncesi sessizlik" olarak yorumlanıyor.