Iraklı gazeteciden çarpıcı iddia! İran'a askeri operasyon: ABD, İngiltere ve İsrail anlaştı
Iraklı gazeteci Bassim Alkhazraji, ABD ile doğrudan müzakere etmeyi reddeden İran için çarpıcı bir iddia ortaya attı.İddiaya göre ABD, İsrail ve İngiltere İran'a saldırı planında anlaştı. Peki saldırı ne zaman olacak ve saldırını amacı ne? İşte Iraklı gazeteci Alkhazraji'nin aktardığı bilgiler...
Ortadoğu yeniden diken üstünde. Iraklı gazeteci Bassim Alkhazraji, İsrail'in belirlediği "sıfır saati"yle birlikte İran'a karşı büyük çaplı bir askeri operasyonun başlamak üzere olduğunu öne sürdü.
Bu gelişmeler, halihazırda tırmanmakta olan Tahran-Washington hattındaki gerginliğe yeni bir boyut kazandırabilir.
90 GÜNLÜK HEDEF: REJİMİ DEVİRMEK
İddialara göre İsrail'in öncülüğünde yürütülecek operasyona, İngiltere kara gücüyle, ABD ise hava ve deniz desteğiyle katılacak. Asıl hedefin Tahran rejimini yıkmak olduğu ve bu hedef için azami 90 günlük bir zaman çizelgesi belirlendiği öne sürülüyor. Saldırının önümüzdeki 7 gün içinde başlaması bekleniyor.
BİR İŞARET Mİ? ABD KOMUTANI İSRAİL'DE
Diğer taraftan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Kurilla şu anda İsrail'de bulunuyor. Kurilla'nın, saldırıyı koordine edecek bir harekât merkezi kurduğu Alkhazraji'nin aktardığı bilgiler arasında.
İRAN VE ABD: UZUN SÜREDİR SÜREGELEN GERİLİM
Bu gelişmeler, son aylarda hızla tırmanan İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşma gerilimi, Kızıldeniz'deki İran destekli Husilerin saldırıları ve Tahran yönetiminin reddettiği doğrudan müzakereler ile doğrudan bağlantılı görülüyor. Donald Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesiyle başlayan kriz, son haftalarda İran para biriminin tarihi dip seviyelere düşmesi, bölgedeki artan İsrail-İran çatışmaları ve ABD'nin uyguladığı ağır yaptırımlar ile yeni bir eşiğe taşınmış durumda.
RESMî AÇIKLAMA YOK
İddialar şu an için herhangi bir ülkenin resmî makamlarınca doğrulanmış değil. Ancak bölgedeki askeri hareketlilik ve diplomatik sessizlik, bazı çevrelerce "fırtına öncesi sessizlik" olarak yorumlanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ahmet Levendoğlu'dan acı haber! Binbir Gece, Küçük Kadınlar'ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- FB-TS derbi maçı saat kaçta? Süper Lig Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- A101'de bu hafta anne-bebek günü: Oyuncaktan mama sandalyesine ihtiyaç listesi raflarda
- Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir? CHP Kurultayı Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kaç yaşında, aslen nereli?
- Berhan Şimşek kimdir? Eski Milletvekili Berhan Şimşek kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hayatı ve kariyeri...
- ChatGPT fotoğraf akımı nasıl yapılır? Ghibli Studio fotoğraf filtresi nereden yapılıyor?
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Personel temin ekranı ile MSÜ tercih sonuç ekranı
- F1 Japonya GP yarışını kim kazandı? 6 Nisan 2025 Formula 1 sonuçları...
- CHP Kurultayı bugün mü, saat kaçta? CHP 21. Olağanüstü Kurultayı nerede? Kılıçdaroğlu aday oldu mu?
- ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 DV Lottery Green Card sonuç tarihi
- Sıfır faizli kredi limitleri artırıldı! Tutar 75 bin TL’ye yükseldi
- Hemen yağ yakın! İşte kilo vermenize yardımcı olacak 10 doğal besin