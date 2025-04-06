Malezya’da uçakta panik anları: Yolcu hareket halindeki uçağın kapısını açmaya çalıştı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Avustralya'nın Sydney kentine giden uçağın acil çıkış kapısını iki kez açmaya çalışan ve müdahalede bulunan kabin memuruna saldıran yolcu gözaltına alındı.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Avustralya Federal Polisi, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 46 yaşındaki yolcunun, uçuş sırasında uçağın arka tarafındaki acil çıkış kapısını açmaya çalıştığı, kabin memurunun müdahalesiyle koltuğuna götürüldüğü kaydedildi. Aynı yolcunun daha sonra uçağın orta kısmındaki acil çıkış kapısını da açmaya çalıştığı, kendisine engel olmaya çalışan hava yolu çalışanına saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, uçağın Sydney'e inmesinin ardından kapıyı açmaya çalışan yolcunun gözaltına alındığı, 'uçağın güvenliğini tehlikeye atmak ve kabin memuruna saldırmak' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.