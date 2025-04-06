Irak Hükümeti’nden Trump’ın gümrük vergilerine karşı 4 maddelik plan

Irak hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan yeni gümrük vergilerine karşı bir dizi ekonomik ve diplomatik adım attı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani başkanlığında yapılan kabine toplantısında, alınacak önlemler ve ABD ile ticari ilişkilerin geleceği masaya yatırıldı.

Toplantıda, ABD'nin ithal ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırmasının, küresel ekonomi ve petrol fiyatları üzerindeki muhtemel etkileriyle birlikte, Irak ekonomisini de doğrudan etkileyebileceği belirtildi.

Başbakan Sudani, vergilere önlem olarak dört maddelik planı, "Karşılıklı ticaretin doğrudan geliştirilmesi ve ABD'li distribütörlerin Irak piyasasında yer almasının sağlanması. Irak ile ABD arasında bankacılık ve mali hizmetlerin güçlendirilmesi. ABD ile ticari ilişkilerin gözden geçirilmesi amacıyla müzakere heyetine yeni görevler verilmesi. Dışişleri, Maliye ve Ticaret bakanlıklarının, ABD'deki muhatap kurumlarla doğrudan diyaloğa geçmesi ve gelişmeleri haftalık olarak Başbakanlık'a raporlaması" ifadeleriyle açıkladı.



ABD İLE DAHA DENGELİ VE DOĞRUDAN İLİŞKİLER KURMA HEDEFİ



Toplantıda, Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu verilere göre, ABD'nin Irak mallarına uyguladığı gümrük vergisi artışı, Irak'ın ABD ürünlerine yönelik uygulamalarından değil, iki ülke arasındaki ticaret dengesi farkından kaynaklandı. Ayrıca Irak'ın ABD'den yaptığı ithalatın büyük bölümünün üçüncü ülkeler üzerinden dolaylı yollarla gerçekleştirildiği ifade edildi.



Irak hükümeti, atılacak bu adımların ülke ekonomisini koruma ve geliştirme açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, ABD ile daha dengeli ve doğrudan ilişkiler kurmanın hedeflendiğini belirtti.