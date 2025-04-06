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Hastalığının ardından Papa ilk kez Vatikan'da! İşte kameralar önündeki ilk mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 06.04.2025 15:41 Güncelleme: 06.04.2025 16:30
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Hastalığının ardından Papa ilk kez Vatikan’da! İşte kameralar önündeki ilk mesajı

Papa Francis, zatüre şikayetiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten iki hafta sonra Vatikan'da halka hitap etti. Hastanenin ardından da uzun süredir tedavi gören Francis hitabında doktorlara ve sağlık çalışanlarına saygılı olma çağrısında bulundu. Modern zihniyeti ise eleştirdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in 14 Şubat'ta "akut solunum yetmezliği" teşhisiyle kaldırıldığı başkent Roma'daki Gemelli Hastanesi'ndeki tedavisi sona ermişti.

23 Mart'ta taburcu edilen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in, taburcu olduğu günden itibaren bugün ilk kez Vatikan'da kamuoyunun karşısına çıktığı bildirildi.

Papa, tekerlekli sandalyesiyle hiç anons edilmeden kürsünün önüne getirilirken meydandaki kalabalık ayağa kalkıp alkışladı. Dev ekranda Papa'nın Kutsal Kapı'dan geçerek rampadan kürsüye indiği anlar gösterilirken, bazı kişiler heyecanla "Papa'yı görüyorum!" diye bağırdı.

Foto: REUTERSFoto: REUTERS

Papa, mikrofona konuşarak, "Herkese iyi pazarlar," dedi. Mikrofona ikinci denemesinde ses gelince "Çok teşekkür ederim," diyerek kalabalığı selamladı.

Papa, doktorların verdiği en az iki aylık dinlenme sürecinin ilk iki haftasını tamamladı. Bu süreçte fizik tedavi, solunum ve konuşma terapisi ile kalıcı bir akciğer enfeksiyonuna karşı tedavi görüyor.

Papa, yaşadığı hastalık tecrübesine hem geleneksel Pazar duasında hem de Başpiskopos Rino Fisichella tarafından okunan vaazda değindi. Fisichella, Vatikan'ın 30 milyon hacıyı ağırlaması beklenen Kutsal Yıl organizasyonunun da başında bulunuyor.

PAPA FRANCIS'TEN MODERN ZİHNİYETE ELEŞTİRİ

Papa, kalabalıktaki hastalara hitaben şöyle dedi:

"Şu an yaşadığım süreçte birçok şeyi paylaşıyorum: Hastalık tecrübesini, zayıf hissetmeyi, birçok konuda başkalarına bağımlı olmayı, desteğe ihtiyaç duymayı... Bu kolay değil ama her gün sevgiyi öğrenme ve sevilmeye izin verme okuludur. Şikayet etmeden, umutsuzluğa kapılmadan, Tanrı'ya ve kardeşlerimize aldığımız iyilik için şükrederek, henüz gelmeyen iyilikler içinse güvenle…"

Foto: REUTERSFoto: REUTERS

Papa ayrıca, kırılgan bireyleri hayatın dışına iten "modern zihniyeti" eleştirerek şöyle dedi:

"Acıyı hayatımızdan dışlamayalım. Onu birlikte büyümek ve umudu yeşertmek için bir fırsata dönüştürelim."

HASTANE TECRÜBESİNİN ARDINDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Pazar duasında sağlık çalışanlarını da anarak şunları söyledi:

"Doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları her zaman uygun şartlarda çalışamıyor, bazen saldırıya uğruyorlar. Görevleri zor ve mutlaka desteklenmeli, saygı görmelidir."

"PAPA'NIN İYİLEŞMESİ ÇOK UZUN ZAMAN ALACAK"

Doktorlar, Papa'nın yaşlanan vücudunun tamamen iyileşmesinin çok uzun zaman alacağını ve Papa Francis'in Vatikan'da 2 ay daha dinlenmesi gerektiğini belirtmişti.

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