Hastalığının ardından Papa ilk kez Vatikan’da! İşte kameralar önündeki ilk mesajı

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Papa, mikrofona konuşarak, "Herkese iyi pazarlar," dedi. Mikrofona ikinci denemesinde ses gelince "Çok teşekkür ederim," diyerek kalabalığı selamladı.

Papa, doktorların verdiği en az iki aylık dinlenme sürecinin ilk iki haftasını tamamladı. Bu süreçte fizik tedavi, solunum ve konuşma terapisi ile kalıcı bir akciğer enfeksiyonuna karşı tedavi görüyor.

Papa, yaşadığı hastalık tecrübesine hem geleneksel Pazar duasında hem de Başpiskopos Rino Fisichella tarafından okunan vaazda değindi. Fisichella, Vatikan'ın 30 milyon hacıyı ağırlaması beklenen Kutsal Yıl organizasyonunun da başında bulunuyor.

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Papa, kalabalıktaki hastalara hitaben şöyle dedi:

"Şu an yaşadığım süreçte birçok şeyi paylaşıyorum: Hastalık tecrübesini, zayıf hissetmeyi, birçok konuda başkalarına bağımlı olmayı, desteğe ihtiyaç duymayı... Bu kolay değil ama her gün sevgiyi öğrenme ve sevilmeye izin verme okuludur. Şikayet etmeden, umutsuzluğa kapılmadan, Tanrı'ya ve kardeşlerimize aldığımız iyilik için şükrederek, henüz gelmeyen iyilikler içinse güvenle…"