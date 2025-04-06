İsrail’den Batı Şeria’ya saldırı: 3 Filistinli yaralandı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Beytüllahim'in doğusundaki Numan köyü yakınlarında yer alan Vadi Ebu Hums bölgesine saldırdı.



İsrail güçleri, Kudüs'teki işyerlerine ulaşmaya çalışan işçilere ateş açtı, ses bombası attı ve darbetti.



Saldırıda biri 17 yaşında 3 Filistinli yaralandı.

İSRAİL 7 EKİM'İN ARDINDAN 944 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ



İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 169'u çocuk 944 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.