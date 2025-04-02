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ABD'den İran'a gözdağı! Saldırı hazırlığı mı? B-2 gizli bombardıman uçakları Hint Okyanusu'nda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.04.2025 15:56 Güncelleme: 02.04.2025 16:21
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ABD’den İran’a gözdağı! Saldırı hazırlığı mı? B-2 gizli bombardıman uçakları Hint Okyanusu’nda

ABD'de Donald Trump yönetimi ve İran arasında artan gerilimin ardından Washington yönetimi, Tahran'a baskısını sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), envanterindeki B-2 hayalet bombardıman uçaklarının %30’unu Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Adası’na konuşlandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ve desteklediği gruplara karşı daha fazla askeri eylem yapılabileceğini açıklarken, ABD jetleri Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Uydu görüntülerine göre Diego Garcia'daki hava üssünde en az altı B-2 bombardıman uçağı, tanker uçakları ve kargo uçakları Hint Okyanusu'na konuşlandırıldı.

Uydu görüntüsünde, 29 Mart 2025'te pistte dört B2 ve altı destek uçağıyla Diego Garcia Hava Üssü görülüyor. (CNN International)Uydu görüntüsünde, 29 Mart 2025'te pistte dört B2 ve altı destek uçağıyla Diego Garcia Hava Üssü görülüyor. (CNN International)

CNN International'a konuşan Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD'nin bölgedeki savunma kapasitesini artırmak amacıyla ek hava unsurları gönderdiğini doğruladı.

TRUMP HUSİLER'İ TEHDİT ETMİŞTİ: BU SADECE BAŞLANGIÇ GERÇEK ACI HENÜZ BAŞLAMADI

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Husilere ve İran'a açık bir uyarıda bulunmuştu:

"ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde, bu sadece başlangıç. Gerçek acı henüz başlamadı."

ABD, İRAN'I NÜKLEER MÜZAKERELERE ZORLUYOR

Trump yönetimi, İran'ı yeni bir nükleer anlaşma yapmaya zorlamak istiyor. Trump, İran'a iki ay süre tanıyarak ya anlaşma yapmaları gerektiğini ya da askeri bir karşılık alacaklarını söyledi.

Ancak İran, bu hafta yaptığı açıklamada ABD ile doğrudan müzakere yapmayı reddetti. Pentagon yetkilileri, İran veya destekçilerinin ABD personeline ve çıkarlarına tehdit oluşturması durumunda sert bir yanıt verileceğini vurguladı.

İRAN'A GÖZDAĞI: NÜKLEER TESİSLERİ HEDEFTE Mİ?

CNN International'a göre Diego Garcia'ya altı B-2 bombardıman uçağının konuşlandırılmasının sadece Husilere değil, İran'ın nükleer tesisleri gibi daha büyük hedeflere yönelik bir hazırlık.

2024 dosya fotoğrafında Missouri üzerinde uçan bir ABD Hava Kuvvetleri B-2 Spirit gizli bombardıman uçağı. ABD filosunda sadece 20 adet B-2 var. (ABD Hava Kuvvetleri CNN International aracılığıyla)2024 dosya fotoğrafında Missouri üzerinde uçan bir ABD Hava Kuvvetleri B-2 Spirit gizli bombardıman uçağı. ABD filosunda sadece 20 adet B-2 var. (ABD Hava Kuvvetleri CNN International aracılığıyla)

Öte yandan, USS Harry S. Truman uçak gemisinin Yemen'deki Husilere yönelik operasyonlarına devam edeceği, USS Carl Vinson'un ise Asya-Pasifik'teki tatbikatlarının ardından Orta Doğu'ya kaydırılabileceği belirtiliyor.

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ABD’den İran’a gözdağı! Saldırı hazırlığı mı? B-2 gizli bombardıman uçakları Hint Okyanusu’nda ABD’den İran’a gözdağı! Saldırı hazırlığı mı? B-2 gizli bombardıman uçakları Hint Okyanusu’nda ABD’den İran’a gözdağı! Saldırı hazırlığı mı? B-2 gizli bombardıman uçakları Hint Okyanusu’nda

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