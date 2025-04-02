ABD’den İran’a gözdağı! Saldırı hazırlığı mı? B-2 gizli bombardıman uçakları Hint Okyanusu’nda

Uydu görüntüsünde, 29 Mart 2025'te pistte dört B2 ve altı destek uçağıyla Diego Garcia Hava Üssü görülüyor. (CNN International)

CNN International'a konuşan Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD'nin bölgedeki savunma kapasitesini artırmak amacıyla ek hava unsurları gönderdiğini doğruladı.

TRUMP HUSİLER'İ TEHDİT ETMİŞTİ: BU SADECE BAŞLANGIÇ GERÇEK ACI HENÜZ BAŞLAMADI

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Husilere ve İran'a açık bir uyarıda bulunmuştu:

"ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde, bu sadece başlangıç. Gerçek acı henüz başlamadı."

ABD, İRAN'I NÜKLEER MÜZAKERELERE ZORLUYOR

Trump yönetimi, İran'ı yeni bir nükleer anlaşma yapmaya zorlamak istiyor. Trump, İran'a iki ay süre tanıyarak ya anlaşma yapmaları gerektiğini ya da askeri bir karşılık alacaklarını söyledi.

Ancak İran, bu hafta yaptığı açıklamada ABD ile doğrudan müzakere yapmayı reddetti. Pentagon yetkilileri, İran veya destekçilerinin ABD personeline ve çıkarlarına tehdit oluşturması durumunda sert bir yanıt verileceğini vurguladı.

İRAN'A GÖZDAĞI: NÜKLEER TESİSLERİ HEDEFTE Mİ?

CNN International'a göre Diego Garcia'ya altı B-2 bombardıman uçağının konuşlandırılmasının sadece Husilere değil, İran'ın nükleer tesisleri gibi daha büyük hedeflere yönelik bir hazırlık.