Gazze kasabı Binyamin Netanyahu Washington yolcusu! İşte Trump’a ağlayacağı konular... Dikkat çeken Türkiye başlıığı

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Ancak Trump, bu adıma rağmen gümrük vergilerini uygulamaya koydu ve ABD'nin İsrail ile olan ticaret açığını gerekçe gösterdi. İsrail, ABD'nin en büyük askeri yardım alıcısı konumunda.

İSRAİL'İN MAKİNE VE TIBBİ EKİPMAN İHRACATI DARDA

ABD ile İsrail arasında 40 yıl önce imzalanan serbest ticaret anlaşması kapsamında, ABD ürünlerinin %98'i hâlihazırda gümrüksüz şekilde ithal edilebiliyor.

İsrail Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkili, Trump'ın yeni gümrük kararlarının özellikle makine ve tıbbi ekipman ihracatını etkileyebileceğini söyledi.

TRUMP'IN EK GÜMRÜK TARİFELERİ VE ETKİSİ

Trump'ın uygulamaya koyduğu ilk %10'luk "baz tarife", ABD limanlarında, havaalanlarında ve gümrük depolarında yürürlüğe girdi bile. Bu adım, Trump'ın İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan karşılıklı anlaşmalı gümrük sistemini tamamen reddettiğinin bir göstergesi oldu.

Bu gelişmeler, küresel borsalarda sert dalgalanmalara yol açtı. S&P 500 endeksindeki şirketler, Cuma günü itibarıyla iki günde 5 trilyon dolarlık değer kaybı yaşadı — bu, tarihin en büyük iki günlük düşüşü olarak kaydedildi.

Trump'ın %11 ila %50 arasında değişen "karşılıklılık esaslı" yeni gümrük vergileri ise Çarşamba günü yürürlüğe girecek. Avrupa Birliği ürünleri %20, Çin ürünleri ise %34 vergiye tabi tutulacak. Böylece Çin'e uygulanan toplam yeni vergi oranı %54'e ulaşmış olacak.