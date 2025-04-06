Gazze kasabı Binyamin Netanyahu Washington yolcusu! İşte Trump'a ağlayacağı konular... Dikkat çeken Türkiye başlıığı
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile gümrük tarifeleri, Gazze ve “İran tehdidi”, Türkiye ile ilgili son gelişmeler gibi başlıkları görüşmek üzere Washington’a gidiyor. Peki görüşmenin detayları ne olacak?
The Guardian'ın haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABDBaşkanı Donald Trump'ın pazartesi günü bir görüşme gerçekleştireceğini Beyaz Saray'dan bir yetkili doğruladı.
ABD ve İsrail, oldukça yoğun bir gündemle karşı karşıya. Trump'ın İsrail ürünlerine uyguladığı sürpriz %17 oranındaki gümrük vergileri, Gazze'de ABD'nin ısrarlı ateşkese ulaşma çabaları ve İran'ın nükleer programına yönelik artan endişeler gündemin başlıca maddelerini oluştururken son zamanalarda İsrail'in Suriye üzerinden Türkiye'ye verdiği skandal mesajlar da yer alıyor.
İsrail, Suriye'de Hama ve Humus'taki askeri yerleşkeleri ve T4 Hava Üssü'nü bombalayarak sivillerin ölümüne yol açmış; barbarlığının ise Türkiye'nin Suriye'deki nüfuzuna bir mesaj niteliğinde olduğu İsrailli yetkililer tarafından iddia edilmişti.
NETANYAHU'NUN TRUMP'A AĞLAYACAĞI KONU BAŞLIKLARI NELER?
Netanyahu'nun Kudüs'teki ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin ana başlıkları şöyle sıralandı:
– Gümrük tarifeleri
– Gazze'deki İsrailli rehinelerin geri getirilmesine yönelik çabalar
– İsrail-Türkiye ilişkileri
– İran tehdidi
– Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile mücadele
UCM, Netanyahu hakkında Kasım ayında Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.
TİCARET ANLAŞMASI İÇİN GİDEN İLK BAŞBAKAN OLACAK
Netanyahu, bu görüşmeyle Trump'la ticaret anlaşmasını iyileştirmek için Washington'a giden ilk yabancı Başbakan olacak.
İsrail, Trump'ın tüm dünyaya getirdiği tarifelerden muaf kalmak için önceden harekete geçmişti. Trump'ın duyurusundan bir gün önce, Salı günü, hâlâ vergiye tabi olan %1'lik ABD menşeli ürünlere yönelik tüm vergileri kaldırma kararı almıştı.
Ancak Trump, bu adıma rağmen gümrük vergilerini uygulamaya koydu ve ABD'nin İsrail ile olan ticaret açığını gerekçe gösterdi. İsrail, ABD'nin en büyük askeri yardım alıcısı konumunda.
İSRAİL'İN MAKİNE VE TIBBİ EKİPMAN İHRACATI DARDA
ABD ile İsrail arasında 40 yıl önce imzalanan serbest ticaret anlaşması kapsamında, ABD ürünlerinin %98'i hâlihazırda gümrüksüz şekilde ithal edilebiliyor.
İsrail Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkili, Trump'ın yeni gümrük kararlarının özellikle makine ve tıbbi ekipman ihracatını etkileyebileceğini söyledi.
TRUMP'IN EK GÜMRÜK TARİFELERİ VE ETKİSİ
Trump'ın uygulamaya koyduğu ilk %10'luk "baz tarife", ABD limanlarında, havaalanlarında ve gümrük depolarında yürürlüğe girdi bile. Bu adım, Trump'ın İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan karşılıklı anlaşmalı gümrük sistemini tamamen reddettiğinin bir göstergesi oldu.
Bu gelişmeler, küresel borsalarda sert dalgalanmalara yol açtı. S&P 500 endeksindeki şirketler, Cuma günü itibarıyla iki günde 5 trilyon dolarlık değer kaybı yaşadı — bu, tarihin en büyük iki günlük düşüşü olarak kaydedildi.
Trump'ın %11 ila %50 arasında değişen "karşılıklılık esaslı" yeni gümrük vergileri ise Çarşamba günü yürürlüğe girecek. Avrupa Birliği ürünleri %20, Çin ürünleri ise %34 vergiye tabi tutulacak. Böylece Çin'e uygulanan toplam yeni vergi oranı %54'e ulaşmış olacak.
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