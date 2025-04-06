ABD ordusunu bekleyen tehlike! Trump’ın Amerika’yı yeniden harika yapma sözü 90.000 askerin kaybına yol açabilir

Konu hâlâ tartışılma aşamasında olsa da, aktif görevdeki asker sayısının mevcut 450.000'den, 360.000 ile 420.000 arasına düşürülebileceği belirtiliyor. Military.com, bu bilgiyi "görüşmeler hakkında bilgi sahibi üç savunma yetkilisine" dayandırıyor.

Bu olası azaltma haberi, Donald Trump'ın bir yandan Avrupa'da barışı destekleyen mesajlar verirken diğer yandan Orta Doğu ülkelerini tehdit etmesi ve Çin'e karşı saldırgan bir tutum sergilemesiyle çelişkili sinyaller verdiği bir dönemde geldi.

Bazı ABD'li yetkililer ise bu personel azaltımının, "başka seçenekleri olan yetenekli kişilerin" orduyu terk etmesine neden olabileceğinden endişeli.