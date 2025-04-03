Katil İsrail'den Suriye'ye saldırı! Küstahça Türkiye'yi hedef aldılar: Erdoğan'ın planlarını bozduk
Katil İsrail, Orta Doğu'da kaos çıkarmaya devam ediyor. Suriye'de Beşşar Esad rejiminin yıkılmasıyla işgal planları sekteye uğrayan Tel Aviv yönetimi, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama'ya hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda İsrail savaş uçakları, Hama Askeri Havaalanı ve Suriye'nin Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanını hedef alırken Siyonist basında Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yer aldı, 'Saldırılar Türkiye'ye mesaj niteliğinde' denildi. İşte İsrail gazetesinde Türkiye'ye tehditler savuran alçak açıklamalar...
Siyonist İsrail, Orta Doğu'da terör estirmeye devam ediyor.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları Şam'daki Berze Mahallesi'nde bulunan Bilimsel Araştırma Binası çevresini ve Hama kent merkezi yakınlarını hedef aldı.
Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Vatana gazetesinin haberine göre, İsrail uçakları Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısı düzenledi.
İsrail işgal güçlerinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Suriye'de bir dizi hava saldırısı yapıldığı doğrulandı.
Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hama Askeri Havaalanı ve Suriye'nin Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanının yanı sıra başkent Şam bölgesindeki askeri altyapıyı hedef aldığı belirtildi.
İsrail, 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye ordusuna ait devrik Baas rejiminden kalma askeri noktalar, mühimmat depoları ile askeri ekipmanların bulunduğu yerlere hava saldırıları düzenliyor.
SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İSRAİL'E KINAMA
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını "şiddetle" kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Suriye'de kısa sürede 5 ayrı noktaya hava saldırıları düzenlediğini ve bunun Hama Havalimanı'nın neredeyse tamamen tahrip olmasına, onlarca sivil ve askeri personelin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.
İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarının "şiddetle" kınandığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'den, Tel Aviv yönetiminin ihlallerinin tekrarlanmasını engellemek için acil önlemler alması istendi.
İSRAİL BASININDA ALÇAK AÇIKLAMALAR: TÜRKİYE'YE MESAJ NİTELİĞİNDE
İsrail merkezli The Jerusalem Post'a Suriye saldırılarına ilişkin konuşan İsrailli yetkili, İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarının amacının Türkiye'ye 'mesaj' iletmek olduğunu söyledi.
İsrailli bir yetkili Çarşamba günü The Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, Suriye'deki son hava saldırılarının amacının "Türkiye'ye bir mesaj iletmek" olduğunu söyledi.
Yetkili, "Suriye'de askeri üs kurmayın ve ülke semalarındaki İsrail faaliyetlerine müdahale etmeyin." mesajının verildiğini belirtti.
ANKARA'NIN GAZZE'NİN SESİ OLMASI RAHATSIZ ETTİ
The Jerusalem Post'un haberinde ayrıca Türkiye'nin Gazze saldırılarına karşı olduğu ifade edildi. Haberde "Türkiye, İsrail'in Gazze operasyonunu genişletmesine karşı çıkıyor" denildi.
Ayrıca haberde Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Gazze ilhakını genişletmesine karşı olduğunu açıkça ifade eden açıklamalarına da yer verildi.
MAARİV'DE SKANDAL ANALİZ: KURULACAK TÜRK HAVA ÜSSÜ İSRAİL'İ KUDURTTU
İsrail merkezli Maariv gazetesi de yayınladığı bir analizle Türkiye'yi hedef aldı. Maariv, işgalci İsrail güçlerinin Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarıyla Ankara yönetiminin planlarını bozduğunu savundu.
"Hava Kuvvetleri, Erdoğan'ın Suriye'deki büyük planını bozdu" başlıklı analizde, "Son günlerde Hava Kuvvetleri , Türk ordusunun Suriye'de önemli miktarda Türk Hava Kuvvetleri filosuyla bir yer edinme girişimini engellemek için harekete geçti" ifadeleri yer aldı.
İSRAİL SAVUNMA BAKANI SURİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞINA GÖZ DİKTİ
Avi Aşkenazi'nin imzasını taşıyan analizde "İsrail, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın dün Kuzey Komutanlığı'nı ziyareti sırasında söylediği gibi, İsrail'in Suriye'de uyacağı iki kural koydu: Güney Suriye, silahlı kuvvetlerden arındırılacak. İkincisi, Suriye semalarında Hava Kuvvetleri'nin uçuş serbestisi korunacaktır." denilerek İsrail'in Suriye'nin bağımsızlığına göz diktiği açıkça ortaya kondu.
TEL AVİV'DE TÜRKİYE BAŞLIKLI GÜVENLİK TOPLANTISI
Aşkenazi, yazdığı analizde bugün Türkiye'ye yönelik eylem politikasına ilişkin geniş bir güvenlik toplantısı yapılacağını öne sürdü. Aşkenazi, "Görüşmelere Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Yarbay Eyal Zamir, Askeri İstihbarat Başkanı, Kuzey Komutanlığı Komutanı ve diğer üst düzey subaylar başkanlık edecek. İsrail, ordusunun Suriye'de Türk ordusuyla görsel bir çatışmaya girmesini istemediğini söylüyor." dedi.
İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ DERİNLEŞEN İŞGALİ
İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.
İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.
İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajı vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.
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