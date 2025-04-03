Katil İsrail’den Suriye’ye saldırı! Küstahça Türkiye’yi hedef aldılar: Erdoğan’ın planlarını bozduk

The Jerusalem Post ekran görüntüsü

İsrailli bir yetkili Çarşamba günü The Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, Suriye'deki son hava saldırılarının amacının "Türkiye'ye bir mesaj iletmek" olduğunu söyledi.

Yetkili, "Suriye'de askeri üs kurmayın ve ülke semalarındaki İsrail faaliyetlerine müdahale etmeyin." mesajının verildiğini belirtti.

ANKARA'NIN GAZZE'NİN SESİ OLMASI RAHATSIZ ETTİ

The Jerusalem Post'un haberinde ayrıca Türkiye'nin Gazze saldırılarına karşı olduğu ifade edildi. Haberde "Türkiye, İsrail'in Gazze operasyonunu genişletmesine karşı çıkıyor" denildi.

Ayrıca haberde Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Gazze ilhakını genişletmesine karşı olduğunu açıkça ifade eden açıklamalarına da yer verildi.

MAARİV'DE SKANDAL ANALİZ: KURULACAK TÜRK HAVA ÜSSÜ İSRAİL'İ KUDURTTU

İsrail merkezli Maariv gazetesi de yayınladığı bir analizle Türkiye'yi hedef aldı. Maariv, işgalci İsrail güçlerinin Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarıyla Ankara yönetiminin planlarını bozduğunu savundu.

"Hava Kuvvetleri, Erdoğan'ın Suriye'deki büyük planını bozdu" başlıklı analizde, "Son günlerde Hava Kuvvetleri , Türk ordusunun Suriye'de önemli miktarda Türk Hava Kuvvetleri filosuyla bir yer edinme girişimini engellemek için harekete geçti" ifadeleri yer aldı.