İspanya’da fırtına: 3 kişi hayatını kaybetti

İspanya'nın büyük bölümünü etkisi altına alan ve 'Nuria' adı verilen fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinin Sevilya kentinde fırtınanın etkisiyle bir deponun tavanının çöktüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), özellikle Endülüs, Kanarya Adaları ve ülkenin doğu bölgelerinde etkili olan fırtınadan dolayı rüzgarın saatteki hızının 150 kilometreyi bulduğunu açıkladı.