İspanya'da fırtına: 3 kişi hayatını kaybetti
İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde fırtınanın etkisiyle bir deponun tavanı çöktü, 3 kişi hayatını kaybetti.
İspanya'nın büyük bölümünü etkisi altına alan ve 'Nuria' adı verilen fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinin Sevilya kentinde fırtınanın etkisiyle bir deponun tavanının çöktüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), özellikle Endülüs, Kanarya Adaları ve ülkenin doğu bölgelerinde etkili olan fırtınadan dolayı rüzgarın saatteki hızının 150 kilometreyi bulduğunu açıkladı.