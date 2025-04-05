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Malezya ve Tayland'tan Myanmar'a moral ziyareti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.04.2025 13:22
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Malezya ve Tayland’tan Myanmar’a moral ziyareti

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ve Taylandlı mevkidaşı Maris Sangiampongsa, Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki deprem sonrası ülkeyi ziyaret etti.

Bernama ajansının haberine göre, Hasan ve Sangiampongsa, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) meydana gelen doğal afete müdahalesinin bir parçası olarak halka desteklerini göstermek için Myanmar'a ziyarette bulundu.

Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing ile görüşecek bakanların, depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi ve depremden etkilenen ailelerle görüşmesi planlanıyor.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde şu ana kadar 3 bin 301 kişi yaşamını yitirirken, 4 bin 792 kişi yaralandı. Halen 221'den fazla kişi de kayıp durumda.

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Malezya ve Tayland’tan Myanmar’a moral ziyareti Malezya ve Tayland’tan Myanmar’a moral ziyareti Malezya ve Tayland’tan Myanmar’a moral ziyareti
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