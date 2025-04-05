Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na havan topuyla saldırı
Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında gerçekleştirilen havan topu saldırısında 2 sivil yaralandı.
Havan topu saldırısı, başkent Mogadişu'nun Boondheere ve Warta Nabada ilçeleri sınırlarında, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yaklaşık bir kilometre mesafede düzenlendi.
AA muhabirine açıklama yapan görgü tanığı Abdirahan Kanaf, saldırıda yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldıklarını belirtti.
Saldırının hedefinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı olduğunu söyleyen Kanaf, güvenlik güçlerinin olay yerinde inceleme başlattığını dile getirdi.
Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.