Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na havan topuyla saldırı

Havan topu saldırısı, başkent Mogadişu'nun Boondheere ve Warta Nabada ilçeleri sınırlarında, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yaklaşık bir kilometre mesafede düzenlendi.



AA muhabirine açıklama yapan görgü tanığı Abdirahan Kanaf, saldırıda yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldıklarını belirtti.



Saldırının hedefinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı olduğunu söyleyen Kanaf, güvenlik güçlerinin olay yerinde inceleme başlattığını dile getirdi.



Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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