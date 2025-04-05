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Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na havan topuyla saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.04.2025 13:27
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Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na havan topuyla saldırı

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında gerçekleştirilen havan topu saldırısında 2 sivil yaralandı.

Havan topu saldırısı, başkent Mogadişu'nun Boondheere ve Warta Nabada ilçeleri sınırlarında, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yaklaşık bir kilometre mesafede düzenlendi.

AA muhabirine açıklama yapan görgü tanığı Abdirahan Kanaf, saldırıda yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldıklarını belirtti.

Saldırının hedefinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı olduğunu söyleyen Kanaf, güvenlik güçlerinin olay yerinde inceleme başlattığını dile getirdi.

Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na havan topuyla saldırı Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na havan topuyla saldırı Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na havan topuyla saldırı
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