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Myanmar'da depremin bilançosu artıyor: Can kaybı 3 bin 354 oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 05.04.2025 12:24
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Myanmar’da depremin bilançosu artıyor: Can kaybı 3 bin 354 oldu

Myanmar'da meydana gelen depremlerde 3 bin 354 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 508 kişi yaralandı.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttı.

Depremlerdeki can kaybı sayısı 3 bin 354'e, yaralanan kişi sayısı 4 bin 508'a yükseldi. Kayıp olduğu bildirilen 221'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedildi.

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Myanmar’da depremin bilançosu artıyor: Can kaybı 3 bin 354 oldu Myanmar’da depremin bilançosu artıyor: Can kaybı 3 bin 354 oldu Myanmar’da depremin bilançosu artıyor: Can kaybı 3 bin 354 oldu
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