Siyonist ordudan Gazze’ye art arda bombardıman! 112 Filistinli katledildi
Gazze Şeridi’nde cami okulunda aralarında bulunduğu birçok noktaya gün boyu hava saldırısı düzenleyen katil İsrail ordusu, 112 Filistinliyi katletti. Saldırılarla yerinden edilen Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi'nde okul ve camilere sığındığı, Gazzelilerin sığındığı bölgelere ise hava saldırıları gerçekleştirildiği bilgisi verildi.
Siyanist hükümetin temsilcileri 19 Ocak'ta başlatılan ateşkes anlaşmasını 59 gün aradan sonra bozarak katliamlarına kaldığı yerden devam ediyor. 18 Mart'ta bozulan ateşkes sonrasında kadın, çocuk, yaşlı ve hasta demeden saldırılarını sürdüren katil İsrail ordusunun, son olarak Al-Tuffah Mahallesi'ne yaptığı saldırılarda 112 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
GÜN BOYU BOMBARDIMAN!
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, gün boyu düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi'nde sığındığı Dar al-Arqam Okulu'nun yanı sıra bir cami ve çok sayıda sivil yerleşim yerini hedef aldı. İsrail'in gün boyu düzenlediği saldırılarda, 31'i Dar al-Arqam Okulu'nda olmak üzere en az 112 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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