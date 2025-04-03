Siyonist ordudan Gazze’ye art arda bombardıman! 112 Filistinli katledildi

Katil İsrail Ordusu Gazze'ye saldırılarını gün boyu sürdürdü / AA

GÜN BOYU BOMBARDIMAN!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, gün boyu düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi'nde sığındığı Dar al-Arqam Okulu'nun yanı sıra bir cami ve çok sayıda sivil yerleşim yerini hedef aldı. İsrail'in gün boyu düzenlediği saldırılarda, 31'i Dar al-Arqam Okulu'nda olmak üzere en az 112 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.