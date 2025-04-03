Kuveyt ve Katar’dan Mescid-i Aksa’ya yapılan baskın ve saldırılara kınama

Kuveyt ve Katar Dışişleri Bakanlıkları, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait kliniğin bombalanmasına yönelik kınama mesajı yayımladı.

"MESCİD-İ AKSA'DA YAPILANLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli bir bakan tarafından, işgal güçlerinin koruması altında mübarek Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırıyı ve ibadet edenlerin buradan kovulmasını, uluslararası hukukun ve uluslararası kararların açıkça ihlal edilmesini ve dünyadaki milyonlarca Müslümanın duygularının incitilmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve beraberindeki İsrailliler, bu sabah sıkı güvenlik tedbirleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kampında bulunan UNRWA'ya bağlı bir kliniğe yönelik saldırısının "şiddetle kınandığı" belirtildi.

İsrail saldırısının uluslararası hukukun "açıkça ihlali" olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "İsrail işgalinin bu ağır ihlallerinin caydırıcılık veya hesap verebilirlik olmadan devam etmesi durumunda, bölgede barışın sağlanması ve güçlendirilmesi çerçevesindeki gayretleri baltalayacağı" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Kuveyt, İsrail'in Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir kliniği hedef almasını en sert şekilde kınıyor." ifadelerine yer verildi.

"İBADET EDENLERİN CAMİDEN KOVULMASINI KINIYORUZ"

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırıyı ve ibadet edenlerin camiden kovulmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı klinikte 16'sı çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 22 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.