Japonya’da Netanyahu’nun Macaristan’da tutuklanması için eylem düzenlendi

Ulusal basındaki haberlere göre, Filistin destekçileri, Macaristan'ın Tokyo'daki diplomatik temsilciliği önünde bir araya gelerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi olan Macaristan'a Netanyahu'yu hafta içinde yapması planlanan ziyareti sırasında tutuklama çağrısı yaptı.

Japon Aktivist Thoton Akimoto'nun, X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, göstericilerin "İsrail'i boykot edin", "Netanyahu terörist" ve "Netanyahu suçlu" şeklinde sloganlar attığı görüldü.

Thoton Akimoto, konuya ilişkin başka bir paylaşımında ise "Macaristan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ülkesine varır varmaz tutuklamalı ve UCM'ye teslim etmelidir. Netanyahu, açlığı savaş yöntemi olarak kullanma, sivillere kasten saldırma ve diğer insanlık dışı eylemlerle suçlanan bir savaş suçlusudur." ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), hafta içinde Macaristan'ı ziyaret etmesi beklenen Netanyahu'nun burada tutuklanması için çağrıda bulunmuştu.

Kasım 2024'te tutuklama emirleri çıkarılması sonrası Macar lider Viktor Orban, Netanyahu'yu davet edeceğini ve "eğer gelirse emrin Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini" söylemişti.

Orban'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Macaristan Başbakanı Orban'ın daveti üzerine 2-6 Nisan'da bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştireceği aktarılmıştı.

UCM'YE TARAF ÜLKELER TUTUKLAMAKLA YÜKÜMLÜ

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

Statünün 89. maddesi uyarınca Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerekiyor.