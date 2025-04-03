İİT, Arap Parlamentosu ve Ezher, aşırı sağcı İsrailli Bakan’ın Mescid-i Aksa’ya baskınını kınadı

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin koruması altında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in beraberindeki yüzlerce aşırı sağcı İsrailli ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi kınandı.



Bunun, tüm dünyadaki Müslümanların duygularına yönelik provokasyon ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kararlarının açık bir ihlali olarak değerlendirildiği açıklamada, İsrail'in saldırı, yerleşim yeri inşası, ilhak ve yerinden etme politikalarına devam etmesinin tehlikesinin yanı sıra başta Mescid-i Aksa olmak üzere İslami kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün değiştirilmesine yönelik planlar ve Batı Şeria'ya sözde İsrail egemenliğini dayatma girişimlerinin tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.



Açıklamada, işgalci güç İsrail'in, işgal altındaki Kudüs ve kutsal mekanları da dahil olmak üzere Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliğinin olmadığı ve Mescid-i Aksa'nın avlusuyla birlikte tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadethane olduğu vurgulandı.

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