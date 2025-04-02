Danimarka Başbakanı Frederiksen’den Trump’a misilleme: Grönland’ı alamayacaksın

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'nın yarı özerk bölgesi olan Grönland'ı ilhak etme ve satın alma planlarının ardından bölgedeki gelişmeler dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen,Grönland'ın yeni hükümetiyle görüşmek üzere başkent Nuuk'a gelmesinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Grönland'ın yanında olduğunu belirterek, "ABD Grönland'ı alamayacak, Grönland Grönlandlılarındır" ifadelerini kullandı.

Frederiksen, Grönlandlıların Danimarka içinde eşit haklara sahip olması için elinden geleni yapacağını söyleyerek, "Öncelikle dış politika, güvenlik stratejileri ve jeopolitik konuları masaya yatırmalıyız. Bu zorlu süreçte birlikte hareket etmeliyiz" dedi. Grönland'ın yeni Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ise Frederiksen'in ziyaretini memnuniyetle karşılayarak, "Danimarka, Grönland'ın en yakın ortağıdır" dedi.