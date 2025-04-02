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Danimarka Başbakanı Frederiksen'den Trump'a misilleme: Grönland'ı alamayacaksın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 02.04.2025 22:50
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Danimarka Başbakanı Frederiksen’den Trump’a misilleme: Grönland’ı alamayacaksın

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın gözünü diktiği Grönland'a ziyarette bulundu. Frederiksen, başkent Nuuk'a gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, Grönland'ın yanında olduğunu belirterek, 'ABD Grönland'ı alamayacak, Grönland Grönlandlılarındır' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'nın yarı özerk bölgesi olan Grönland'ı ilhak etme ve satın alma planlarının ardından bölgedeki gelişmeler dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen,Grönland'ın yeni hükümetiyle görüşmek üzere başkent Nuuk'a gelmesinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Grönland'ın yanında olduğunu belirterek, "ABD Grönland'ı alamayacak, Grönland Grönlandlılarındır" ifadelerini kullandı.

Frederiksen, Grönlandlıların Danimarka içinde eşit haklara sahip olması için elinden geleni yapacağını söyleyerek, "Öncelikle dış politika, güvenlik stratejileri ve jeopolitik konuları masaya yatırmalıyız. Bu zorlu süreçte birlikte hareket etmeliyiz" dedi. Grönland'ın yeni Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ise Frederiksen'in ziyaretini memnuniyetle karşılayarak, "Danimarka, Grönland'ın en yakın ortağıdır" dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Grönland'a yaptığı ziyarette Trump'ın bölgeyi ilhak etmelerine müsaade etmeyeceklerini belirtti. (İHA) Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Grönland'a yaptığı ziyarette Trump'ın bölgeyi ilhak etmelerine müsaade etmeyeceklerini belirtti. (İHA)

"GRÖNLAND'I ALACAĞIZ"

Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Grönland'ı ilhak etmekle ilgili "kesinlikle gerçek görüşmeler yaptığını" belirtmiş, "Grönland'ı alacağız. Evet, yüzde yüz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ise geçtiğimiz 28 Mart'ta Grönland'ın kuzeyindeki bir ABD askeri üssünü ziyaret etmiş, Danimarka'yı adayı yeterince iyi koruyamamakla suçlamış ve ABD'nin bu stratejik konumdaki adayı daha iyi koruyabileceğini öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump (İHA) ABD Başkanı Donald Trump (İHA)

TRUMP "MUTLAK ZORUNLULUK" DEMİŞTİ

Trump, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

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Danimarka Başbakanı Frederiksen’den Trump’a misilleme: Grönland’ı alamayacaksın Danimarka Başbakanı Frederiksen’den Trump’a misilleme: Grönland’ı alamayacaksın Danimarka Başbakanı Frederiksen’den Trump’a misilleme: Grönland’ı alamayacaksın
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