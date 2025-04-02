Rusya’dan ABD ile müzakerelere ilişkin yeni açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile müzakerelerin yeniden yapılacağını belirterek, "Temaslarda ilerleme kaydediyoruz." dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un toplantıda, Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapı tesislerine saldırıları durdurma konusunda varılan anlaşmanın uygulanması sürecine dair bilgi verdiğini söyleyerek, bu anlaşmanın uygulanmadığını, Rus enerji unsurlarının saldırılara maruz kaldığını bildirdi.

Lavrov, Rusya ordusunun, Putin'in Ukrayna'daki enerji tesislerine saldırı düzenlememe emrine uyduğunu belirterek, "18 Mart'tan itibaren ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan anlaşmaya yüzde 100 uyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya ve ABD arasında ikili ilişkilerin normalleştirilmesine değinen Lavrov, "Şimdi yeni görüşme için hazırlıklar yapılıyor. Telefon ve video konferans yoluyla temaslar sürdürülüyor. Temaslarda ilerleme kaydediyoruz. Amerikan ortaklarımızın, iki ülke diplomatlarının çalışmasına yönelik engelleri kaldırmak istediğini görüyoruz." diye konuştu.