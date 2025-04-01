Türkiye'nin Suriye hamlesi siyonistleri tedirgin etti! Şam ve Ankara'ya "düşman" nitelemesi: Türk Büyükelçiliği derhal kapatılmalı
Suriye'de yönetim değişikliğe ile yeni bir sayfa açıldı. Bu süreçte Türkiye'nin rolü oldukça ses getirdi. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ise işgalcileri oldukça rahatsız etti. Hatta öyle ki panikleyen İsrail Türkiye'ye 'düşman devlet' nitelemesi yaptı. İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Üyesi ve Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Ohad Tal konuya ilişkin 'Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma ihtimalinin' İsrail için 'potansiyel bir tehdit' olduğunu belirterek 'Türkiye düşman bir devlettir. Türk Büyükelçiliği derhal kapatılmalıdır.' dedi.
İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Üyesi ve Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Ohad Tal, "Türkiye düşman bir devlettir. Türk Büyükelçiliği derhal kapatılmalıdır." dedi.
"TÜRKİYE OPERASYONUMUZU BALTALAYACAK"
İsrailli bir güvenlik yetkilisi, "Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma ihtimalinin" İsrail için "potansiyel bir tehdit" olduğu değerlendirmesinde bulundu.
The Jerusalem Post'un haberine göre, İsrailli bir güvenlik yetkilisi, İsrail basınına "Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine" ilişkin açıklama yaptı.
İsrailli güvenlik yetkilisi, "Eğer Suriye'de bir Türk hava üssü kurulursa bu İsrail'in operasyon özgürlüğünü baltalayacaktır." ifadesini kullanarak bunun İsrail'in karşı çıktığı "potansiyel bir tehdit" olduğunu kaydetti.
ŞARA'NIN ADIMLARI ENDİŞELENDİRDİ
Suriye topraklarını işgal altında tutan İsrail'in, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ülkesine yönelik işgali durdurmak için yeni adımlar atmasından endişe ettiğini belirtilen yetkili, "Suriye'deki hava saldırılarının engellenmemesi mesajı vermek için T4 üssünü bombaladıklarını" itiraf etti.
İsrailli yetkili, Suriye lideri Şara'ya güvenmediklerini belirterek, "Hem kısa hem de uzun vadeli hedefleri var. Uzun vadeli hedefleri değişmedi; o bizim düşmanımız." ifadelerini kullandı.
Şara'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmak için çalıştığını vurgulayan yetkili, Türkiye'nin de bu konuda Şam'a destek verdiğini dile getirdi.
Haberde, İsrail'in siyasi ve güvenlik yetkililerinin, "Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurma olasılığı" nedeniyle güvenlik toplantıları düzenlediği hatırlatıldı.
İŞGAL VEKİLİ TÜRKİYE'YE "DÜŞMAN DEVLET" DEDİ
yandan İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Üyesi ve Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Ohad Tal, X hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'yi hedef aldı. Tal, "Türkiye düşman bir devlettir. Türk Büyükelçiliği derhal kapatılmalıdır." dedi.
Ülkesinin Türkiye'ye karşı taviz vermemesini savunan Tal, İsrail'in "Türkiye'nin Suriye'ye yerleşmesini engellemesi, Yunanistan ve GKRY ile ittifakı güçlendirmesi ve ABD'nin Türkiye'ye karşı desteğini alması" gerektiğini ileri sürdü.
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