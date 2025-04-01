Türkiye'nin Suriye hamlesi siyonistleri tedirgin etti! Şam ve Ankara'ya "düşman" nitelemesi: Türk Büyükelçiliği derhal kapatılmalı

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The Jerusalem Post'un haberine göre, İsrailli bir güvenlik yetkilisi, İsrail basınına "Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine" ilişkin açıklama yaptı.

İsrailli güvenlik yetkilisi, "Eğer Suriye'de bir Türk hava üssü kurulursa bu İsrail'in operasyon özgürlüğünü baltalayacaktır." ifadesini kullanarak bunun İsrail'in karşı çıktığı "potansiyel bir tehdit" olduğunu kaydetti.

ŞARA'NIN ADIMLARI ENDİŞELENDİRDİ

Suriye topraklarını işgal altında tutan İsrail'in, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ülkesine yönelik işgali durdurmak için yeni adımlar atmasından endişe ettiğini belirtilen yetkili, "Suriye'deki hava saldırılarının engellenmemesi mesajı vermek için T4 üssünü bombaladıklarını" itiraf etti.