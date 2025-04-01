Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari hastaneye kaldırıldı!

Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, ateş ve enfeksiyon şikayetiyle yatırıldığı Nawabshah'ta bir hastanede durumu kötüleşince Karaçi'de başkan bir hastaneye sevk edildiği duyuruldu. Yapılan tahliller sonrasında Zerdari'nin durumunun netleşeceği belirtilirken tedavi sürecinin devam ettiği bilgisi verildi.

Zerdari'nin kaldığı hastanenin etrafındaki güvenlik önlemleri sıkıştırılırken, hastaneye izinsiz girişler kısıtlandı.