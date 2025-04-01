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Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari hastaneye kaldırıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.04.2025 18:30 Güncelleme: 01.04.2025 18:32
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Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari hastaneye kaldırıldı!

Ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin sağlık durumu kötüleşti. Tahliller yapıldığı belirtilen Zerdari'nin tedavisi devam ettiği belirtildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, ateş ve enfeksiyon şikayetiyle yatırıldığı Nawabshah'ta bir hastanede durumu kötüleşince Karaçi'de başkan bir hastaneye sevk edildiği duyuruldu. Yapılan tahliller sonrasında Zerdari'nin durumunun netleşeceği belirtilirken tedavi sürecinin devam ettiği bilgisi verildi.

Zerdari'nin kaldığı hastanenin etrafındaki güvenlik önlemleri sıkıştırılırken, hastaneye izinsiz girişler kısıtlandı.

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Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari hastaneye kaldırıldı! Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari hastaneye kaldırıldı! Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari hastaneye kaldırıldı!

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