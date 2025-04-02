Gazze’de felaket kapıda! 2,4 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, Gazze'deki 2,4 milyon Filistinliye yönelik yeni bir suç işledi. 1 ay boyunca un, insani yardımlar ve yakıtın girişini engelleyerek, tüm fırınların kapanmasına ve açlık krizinin derinleşmesine neden oldu. Bu durum, sivil halkın yaşamını ciddi şekilde tehdit ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail ve ABD yönetiminin bu insani felaketten sorumlu olduğu belirtilerek, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM) acil müdahale çağrısı yapıldı.

BM DESTEKLİ FIRINLAR DA ÇALIŞAMAZ HALE GELDİ

Gazze Şeridi'ndeki Fırın Sahipleri Derneği Başkanı Abdunnasır el-Acrami, İsrail'in sınırları kapatması nedeniyle BM Gıda Programı tarafından desteklenen tüm fırınların faaliyetlerini durdurduğunu belirtti.

"Un, şeker, tuz, maya ve motorin gibi temel malzemeler tükenmiş durumda. Fırınların kapalı kalması halinde yüz binlerce insan büyük bir insani krizle karşı karşıya kalacak." diyen Acrami, durumun acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İSRAİL YARDIMLARI ENGELLİYOR, FİLİSTİNLİLER ÖLÜYOR

İsrail, 2 Mart'ta Gazze'ye insani yardım, gıda ve tıbbi malzeme girişini tamamen engellemişti. Bu durum, bölgedeki insani krizin daha da derinleşmesine neden oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların artırılacağını ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik planların hayata geçirileceğini duyurdu.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen, 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlattı. O tarihten bu yana çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1042 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 542 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 50 bin 399 Filistinli yaşamını yitirirken, 114 bin 583 kişi yaralandı.